هيئة المرأة في مقاطعة عفرين تستنكر انتهاكات تركيا بحق النساء في جنوب كردستان

أصدرت هيئة المرأة للإدارة الذاتية في مقاطعة عفرين بيانًا إلى الرأي العام بمشاركة العشرات من ممثلات الإدارة الذاتية الديمقراطية في مقاطعة عفرين، حيث رفعن صور النساء اللواتي استشهدن على يد الاحتلال التركي في المناطق المحتلة بشمال وشرق سوريا.

قرئ البيان من قبل رئيسة هيئة المرأة في الإدارة الذاتية الديمقراطية في مقاطعة عفرين، زلوخ رشيد.

واستنكر البيان الانتهاكات التي ترتكبها الدولة التركية بحق المرأة في جنوب كردستان، كما أكد على أن نساء شمال وشرق سوريا لن ينحنين أمام الذهنية التركية الفاشية، وسيعززن من نضالهن.

وأضاف البيان أن الهجمات الممنهجة من قبل حكومة حزب العدالة والتنمية على الشعب الكردي في باكور كردستان عامة، وعلى المرأة الكردية خاصة، ما هي إلا استمرارية لسياسة الإبادة التي تنتهجها الدولة التركية منذ سنوات.

واختُتم البيان بالقول "إننا نساء عفرين نُعاهد على رفع وتيرة مقاومتنا ونضالنا ضد الاحتلال التركي حتى تحقيق الحرية للمرأة".

(م ح)

ANHA