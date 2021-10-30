هيئة المرأة في الإدارة الذاتية تصادق على مسودة نظام داخلي لمركز حماية المرأة المعنّفة

عقدت منسقيات المرأة اجتماعها الشهري في المجلس التنفيذي بمقر الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، في مدينة الرقة، اليوم، بحضور كافة هيئات ولجان المرأة في الأقاليم السبعة باستثناء إقليم عفرين.

وأعلنت هيئة المرأة، خلال اجتماعها، المصادقة على مسودة نظام داخلي لمركز حماية المرأة المعنّفة، وذلك لما تتعرض له المرأة من اضطهاد وتعنيف على يد بعض المتشبثين بالذهنية الذكورية.

هذا، وسيُنشأ هذا المركز لحماية النساء اللواتي يتعرضن للعنف الجسدي والنفسي والصحي والجنسي، أو المهددات به، والذي يحدث في إطار الأسرة والمجتمع والمخالف للقوانين والأنظمة.

وخلال الاجتماع تم مناقشة الوضع السياسي الذي تشهده المنطقة، لا سيما بعد الزيارات الإقليمية والدولية التي أجرتها الإدارة الذاتية في الخارج، كما تم مناقشة استمرار مسلسل جرائم دولة الاحتلال التركي بحق أهالي المنطقة والمرأة بشكل خاص.

كما تناول الاجتماع وضع المرأة ودورها، وكيفية العمل والتنسيق بين الهيئة واللجان الفرعية للمرأة في كل منطقة.

وبعد فتح باب النقاش والاستفسارات للمصادقة على هذه المسودة التي تتألف من اثنتي عشرة مادة، تم التوصل إلى صيغة معينة، وصادق المشاركات بالإجماع على مسودة النظام الداخلي للمركز.

ومن أبرز البنود التي تضمنت المسودة تحديد مكان خاص للمركز، ووضع الشروط والأهداف، وتحديد مدة زمنية للبقاء في المركز، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدخال النساء إلى المركز.

(ر ع/ي م)

ANHA