هيئة الإدارة المحلية والبيئة تؤهل طريق خاص للشاحنات لتخفيف ازدحامها في الرقة

بهدف تخفيف الازدحام ضمن أحياء وبلدات مدينة الرقة تعمل هيئة الإدارة المحلية والبيئة على تزفيت طريق رديف لطريق الرقة- الكرامة والذي كان يعاني الأهالي منه بسبب الازدحام الذي كانت تسببه الشاحنات والصهاريج من هذا الطريق بالإضافة إلى تضرره من الحمولة الزائدة.

عضو دائرة الخدمات الفنية في هيئة الإدارة المحلية والبيئة المهندس إيهاب حامض، قال لوكالتنا "ضمن خطة 2022 كان من أهم أعمالنا هو إعادة تأهيل طريق المناخر- مارودة إلى طريق الرقة- عين عيسى الرابط بطريق m4 بطول 34 كم.

عن أهمية هذا الطريق أشار إيهاب الحامض "كان له ضرورة ملحة كونه طريق بديل عن طريق الكرامة- الرقة والذي سيحول جمع السيارات التجارية والشاحنات والصهاريج إلى هذا الطريق وسنتخلص من خلاله من مشكلة ازدحام السير ضمن الأحياء السكنية في الرقة، وتخفيف العبء عن طريق الرقة- الكرامة".

يبلغ طول الطريق 34 كم بعرض 8 أمتار بدأ العمل به منذ أكثر من شهر والآن تم فرش 16 كم من الطريق بمادة البقايا والحجر تمهيداً لعمليات التعبيد وسيتم قشط الزفت لتعبيده بشكل كامل.

وأوضح الحامض "لدينا مشاريع طرق أخرى مثل طريق تل السمن بريف الرقة الشمالي سنعمل على إعادة تأهيله في الفترة القليلة المقبلة، بالإضافة إلى استكمال مشروع طريق السلام العام الماضي، إذ انتهينا من المرحلة الأولى وفي العام الحالي بدأنا بالمرحلة الثانية والتي سنعمل على مد قميص إسفلتي بطول 155 كم بسماكة 8 سم مضغوط، بالإضافة إلى تعريض الطريق إلى ما يقارب 12 متر.

وسهّل طريق السلام (أبيض)، الحركة المرورية بعدما قامت دولة الاحتلال التركي بقطع الطريق الدولي أمام الأهالي بعد احتلال سري كانيه وكري سبي في عام 2019.

(خ)

ANHA