هيئة الإدارة المحلية والبيئة تنهي العمل في مشروع الإنارة بمدينتي قامشلو الحسكة

المؤتمر الصحفي، عقده الرئيس المشترك للهيئة سليمان عرب، أمام دوار الشهيد يوسف كلو بمدينة قامشلو، وخلاله أشار إنه وبعد عمل استمر 4 أشهر، انتهى مشروع الإنارة في أربع محاور في المدينتين، بتنسيق مع هيئة الداخلية ومكتب الطاقة بإقليم الجزيرة.

وعن مخطط المشروع تابع عرب : "في مدينة قامشلو تم وضع أعمدة الإنارة في الجهة الغربية من المدنية من دوار أوصمان صبري إلى حاجز سمية في حي الهلالية بطول 2,5 كم، أما في الجهة الشرقية لمدينة قامشلو تم وضع الإنارة من دوار الشهداء الأمميين وصولاً إلى مفرق حي علايا بطول 2,5 كم.

في مدينة الحسكة تم وضع أعمدة الإنارة من دوار البانوراما حتى جسر غويران بطول 3,5 كم، والمحور الأخر تم وضع الأعمدة من دوار جودي وصولاً إلى دوار الكلاسة بطول 800 م".

ونوه إلى أنه تم وضع 297 عاموداً، بطول ما يتراوح ما بين 9 إلى 12 متر. في حين أكد أن ميزانية المشروع بلغت 403 الأف دولار.

وعن أهمية المشروع وضرورته أضاف سليمان عرب أنه جاء لإنارة الشورع في الليل وتسهيل حركة المواطنين وتوفير الأمان.

وتابع "هنالك حالة تشهدها مشمال وشرق سوريا ونحن في حالة الطوارئ، وهجمات الاحتلال التركي على تجري بشكل يومي، لكن نحن في هيئة الإدارة المحلية والبيئة مستمرين في تنفيذ متطلبات شعبنا وخدمته، ونرى فرحة شعبنا بهذا المشروع وتسهيل حركة المرور لهم".

واختتم سليمان عرب حديثه بشكر كافة العاملين في مشروع الإنارة، موضحاً أنهم سيقدمون في الأيام القادمة مشاريع أكبر لخدمة المواطنين.

(سـ)