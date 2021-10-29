هيئة الإدارة المحلية والبلديات توضح أسباب تأخير مشروع طريق

بعد قطع طريق الـ M4 من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، وتحويل طرق الشحن والمواصلات إلى طريق أبيض الذي يربط الحسكة بالرقة، تعرض الطريق في أجزاء كبيرة منه إلى أضرار جسيمة، كونه طريقًا خدميًّا زراعيًّا لا يستوعب الحمولات الكبيرة.

وكانت هيئة الإدارة المحلية والبلديات في الإدارة الذاتية قد أطلقت منذ عامين تقريبًا مشروعًا لإعادة تأهيل الطريق بالكامل وتعبيده بأحسن المواصفات الفنية، إلا أن الانتهاء من المشروع قد تأخر بعد الحصار الذي فُرض على مناطق شمال وشرق سوريا من قبل كافة الأطراف وإغلاق المعابر وتعذّر الحصول على بعض المواد اللازمة، وخاصة مادة البيتومين الأساسية في التعبيد.

هذا الأمر أوضحه الرئيس المشترك لهيئة الإدارة المحلية والبلديات، جهاد عمر، الذي أكد أن الهيئة تمكنت وبالاعتماد على المهندسين والخبرات المحلية بإنشاء معمل للبيتومين واستأنف العمل والانتهاء من تعبيد أكثر من 154 كم بسماكة 7 سم خلال فترة قياسية.

ونوّه جهاد عمر إلى أن تأسيس البنى التحتية للطريق من جسور وعبّارات كان من أسباب التأخير أيضًا، مؤكدًا أنه حتى في الدول الكبرى لا يمكن أن يُنجز مثل هذا المشروع الضخم خلال فترة قصيرة.

وعن مصفاة البيتومين التي أنشأتها الهيئة، أشار عمر الى أنه تم العمل عليه دون الكشف عنه "لم نعلنها مسبقًا أمام الإعلام حتى نفاجئ الخارج أنه ليس هناك أمر يمنعنا من القيام بمهامنا، إن تم إغلاق الحدود، فإنجازات هذه المناطق مازالت مستمرة حتى تحقيق ما يطلبه الشعب".

وكشف عمر عن الخطط المقبلة للعام 2022، قائلًا "سيتم تعبيد أغلب الطرقات في العام الجديد بهذه المادة النّظامية، أي بعد الانتقادات التي كانت موجّهة من قبل المواطنين إلى البلديات برداءة الطرقات، نستطيع القول لهم إن المشكلة كانت موجودة لعدم وجود مادة البيتومين التي تساعد على تماسك الزفت".

وتابع "لدينا خطة عمل جديدة، في العام 2022، وهي البدء بالمرحلة الثانية والقيام بتزفيت سماكة أكثر، وهي 15 سم وسيكون الطريق مخططًا حسب المعايير الدولية ومزودًا بخدمات الإنترنت"، واختتم "ونهدي إنجاز هذا الطريق إلى كافة الشهداء الذين ضحوا بدمائهم من أجل تحرير مناطق شمال وشرق سوريا".

(م)

ANHA