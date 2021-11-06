هيئة الإدارة المحلية تبذل جهوداً حثيثة لتوفير واقع خدمي أفضل في مقاطعة الشهباء

وبالإمكانيات الضئيلة المتوفرة تعمل هيئة الإدارة المحلية في مقاطعة الشهباء، على تحسين الواقع الخدمي في مقاطعة الشهباء بإطلاق عدة مشاريع استعداداً لاستقبال فصل الشتاء.

ومع دخول العام الرابع وتنفيذاً لآخر أعمالها الخدمية المدرجة ضمن مخططها لهذا العام، تعمل بلدية الشعب على إنشاء شبكات صرف صحي ضمن مخيم سردم، وترقيع الطرقات الرئيسة والفرعية ضمن قرى وبلدات مقاطعة الشهباء.

وتعمل البلدية على ترميم عدة طرق فرعية في ناحية فافين وفرشها بالبحص لتخفيف العبء عن الأهالي خلال فصل الشتاء وتسهيل حركة السير والتنقل ضمن أحياء الناحية.

كما تساعد هيئة الإدارة المحلية مهجري عفرين القاطنين ضمن المخيمات الخمسة، من خلال تقديم المواد الأولية لهم لترميم خيمهم لمنع تراكم المياه وتدفقها ضمن الخيم، إضافة لتغيير الغلاف السطحي للخيم المهترئة.

وتزيد ممارسات حكومة دمشق الطين بلة من خلال حصارها الجائر لمقاطعة الشهباء ومنع دخول البضائع والمحروقات في الدرجة الأولى مما يعيق تنفيذ المشاريع الخدمية في المنطقة.

وفي هذا السياق تحدثت الرئيسة المشتركة لبلدية الشعب في مجلس مقاطعة عفرين فريال جمو، حول المشاريع الخدمية التي تنفذ استعداداً لفصل الشتاء.

وقالت فريال: "بدأنا بمشاريع الطرق وترميمها من خلال ترقيع الحفر على عدة طرق رئيسة وفرعية في قرى وبلدات مقاطعة الشهباء، بناءً على طلب من الأهالي".

وأوضحت فريال في حديثها أن مشاريعهم الخدمية تأخرت قليلاً نتيجة الحصار الذي تفرضه حكومة دمشق على مقاطعة الشهباء ومنعها دخول المواد الأساسية.

وأضافت فريال إن ترميم الطرق وتسويتها من أولويات أعمالهم المدرجة ضمن هذا العام، ومن خلال الإمكانيات الضئيلة المتاحة استطاعوا تنفيذ عدة مشاريع وهي ترقيع الطريق الرئيس الواصل بين ناحية أحرص وقرية كفر ناصح، إضافة لقرية قرامل ومركز ناحية تل رفعت ومركز ناحية فافين، وتسوية الطرق الآتية ومدها بالبحص؛ الطريق الواصل بين تل قراح وأم حوش، الطريق الواصل بين أم حوش وناحية أحرص، الطريق الواصل بين ناحية فافين ومزارع حليصة، الطريق الواصل بين ناحية فافين وقرية مزارع تل شعير.

وأشارت فريال إلى أنهم يعملون على تأمين المواد الأساسية للأهالي ضمن المخيمات الخمسة لترميمها وتغيير الغلاف السطحي المهترئ كل عام، بالإضافة لإنشاء شبكات صرف صحي ضمن البلدات ونواحي المقاطعة، إضافة لمخيم سردم الواقع في قرية تل سوسن.

وشددت فريال على أن منع دخول مادة المازوت إلى الشهباء كان سبباً في إعاقة عملهم وتنفيذ مشاريعهم الخدمية، مشيرة إلى بذل جميع طاقتهم لمساعدة الأهالي وتحسين الخدمات.

ولفتت فريال الانتباه في حديثها إلى أن المنظمات الدولية لا تزال في موقفها الثابت والمخزي منذ أكثر من ثلاث سنوات حيال المصاعب التي يواجهها مهجرو عفرين في المخيمات والمنازل شبه المدمرة، دون تقديم المساعدات لهم.

واختتمت فريال جمو حديثها، بأن 37 قرية لا تزال تعاني من نقص مياه الشرب بعد أن قطعت منظمة اليونيسف المياه عنها بعد أن كانت تزودها بالمياه يومياً، إلا أنهم يعملون على توفير المياه للأهالي عبر صهاريج وعبر المناهل التي أنشؤوها حديثاً.

(م)

ANHA