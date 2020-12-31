هيئة الإدارة المحلّية والبيئة في إقليم الفرات تكشف مشاريعها للعام المقبل

وعقدت الهيئة اجتماعها السنوي صباح اليوم في مركز باقي خدو للثقافة والفن في مدينة كوباني بحضور أعضاء وإدارة الهيئة وممثّلين عن بعض المؤسسات في كوباني.

وخلال الاجتماع، استعرضت الهيئة تقرير أعمالها السنوية ومخطّطاتها للعام المقبل، إذ جاء في التقرير قيام البلدية بتعبيد العديد من الطرق بالإسفلت وتسويتها ببقايا الوديان والحجر المكسر، إضافة إلى إنشاء الغابات وبناء الجسور والعبارات للطرق، وإنشاء أحواض للمياه، وتوسيع شبكات المياه وتصليحها، ومشاريع عدة للصرف الصحي، إضافة إلى مشاريع إنارة المدينة وغيرها من المشاريع.

كما أنجزت الهيئة خلال هذا العام برج الساعة في مدينة كوباني بارتفاع 30 متراً، وأعادت ترميم دوار آزادي ودوار المرأة الحرة والانتهاء من مشروع مجرى السيول بتكلفة 3 مليون دولار وبطول 9500 متر.

مشاريع مستقبلية

ومن أهم المشاريع المستقبلية لهيئة الإدارة المحلية والبيئة في إقليم الفرات، توسيع الطرق الرئيسية، تسوية الطرق بالحجر المكسر بطول 300 كيلو متر، تسوية الطرق ببقايا الوديان بطول 600 كيلو متر، تزفيت الطرق بطول 125 كيلو متر، تنفيذ مشاريع الصرف الصحي بطول 29 كيلو متر وبأقطار مختلفة، إنشاء حوض مياه عذبة في كل من مشته نور وحوض قرية جيشان وحوض الرمالة.

إضافة إلى خطط ومشاريع لتوسيع شبكة المياه في إقليم الفرات في المناطق ذات الحاجة، وإنشاء خمس غابات في مناطق متفرّقة من إقليم الفرات، وإنشاء 8 حدائق ضمن المدن في الإقليم، وإنارة شوارع بطول 40 كم ضمن الإقليم، ورصف الشوارع بطول 250 كم ضمن إقليم الفرات.

بالإضافة إلى تركيب إنترلوك لأحياء الشهيد سرحد والشهيد فراس وكانيا كردان وبوطان غربي بطول 75000 مربّع في مدينة كوباني.

(ن ك/ج)

ANHA