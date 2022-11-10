هيئة الإدارات المحلية والبيئة تباشر إنشاء جسر جديد في مدينة الحسكة

باشرت الدائرة الفنية في هيئة الإدارات المحلية والبيئة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا إنشاء جسر مؤقت على نهر الخابور بمحاذاة جسر البيروتي في حي غويران بمقاطعة الحسكة.

وسيساهم الجسر في تخفيف الضغط على جسر البيروتي، الذي يشهد بشكل مستمر أزمة خانقة وازدحاماً شديداً للمركبات، وسيكون صلة وصل بين الأحياء الجنوبية والوسطى والشمالية في مدينة الحسكة.

ويعد جسر البيروتي طريقاً رئيساً للقادمين من الرقة، كوباني، منبج، الطبقة، دير الزور إلى إقليم الجزيرة.

وبحسب اللجنة المشرفة فإن مشروع جسر البيروتي الجديد من المقرر أن ينتهي في غضون 120 يوماً.

وقال المشرف العام على المشروع، المهندس كلش خليف "باشرت هيئة الإدارات المحلية والبيئة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بالتنسيق مع شركة إنشاءات الجزيرة، إنشاء جسر بمحاذاة جسر البيروتي في حي غويران، وبإشراف من الإدارة الفنية في شمال وشرق سوريا".

ووفقاً لخليف فإن طول الجسر يبلغ 35 كم وبعرض 8 م.

وأضاف خليف "المشروع يأتي ضمن خطة الإدارة المحلية لتخفيف العبء على الأهالي".

(م ح)

ANHA