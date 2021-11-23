وبعد أكثر من عام على بدء العمل، أنهت اليوم هيئة الإدارات المحلية والبيئة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، مشروع إعادة تأهيل وصيانة طريق "الرقة – سد تشرين"، الواصل بين الرقة والطبقة بإقليم الفرات، البالغ طوله 120 ألف متر، وذلك عبر مؤتمر صحفي في قرية الرمالة شمال مدينة الطبقة.

ويعتبر هذا الطريق من أهم الطرق في شمال وشرق سوريا كونه طريقاً استراتيجياً يربط العديد من المناطق والإدارات ببعضها البعض.

وحضر المؤتمر الصحفي إلى جانب وسائل الإعلام، نائبة الرئاسة المشتركة لهيئة الإدارات المحلية والبلديات في شمال وشرق سوريا، ميديا بوزان، بالإضافة للمهندسين المشرفين على المشروع.

وقالت ميديا بوزان في بداية المؤتمر: "باسم هيئة الإدارات المحلية والبيئة في شمال وشرق سوريا نعلن اليوم عن انتهاء تأهيل طريق "الرقة - سد تشرين"، الذي يعتبر ثاني أهم طريق في المنطقة بعد طريق السلام، كونه يربط مناطق الجزيرة والرقة بمنطقة الفرات".

وأوضحت ميديا بوزان أن التكلفة الإجمالية للمشروع بلغت 1.250.000 دولار أمريكي، والمسافة التي تم العمل على تأهيلها وصيانتها وصلت لـ 120 كم.

وبيَّنت ميديا بوزان "أن المشروع من خطة العام الماضي لكن عدداً من الظروف حالت دون الانتهاء منه والتي كان أبرزها التهديدات التركية المستمرة على المنطقة، وفقدان مادة البيتومين العازلة التي تعد عنصراً أساسياً في المجبول الإسفلتي، هذا ما أوقف العمل لأكثر من 6 أشهر".

وأهدت نائبة الرئاسة المشتركة لهيئة الإدارات المحلية والبلديات في شمال شرق سوريا، ميديا بوزان، هذا المشروع لذوي الشهداء وجميع المقاتلين على الجبهات كونهم السبب الرئيس في تأمين الاستقرار في عموم شمال وشرق سوريا.

وفي ختام حديثها توجهت ميديا بوزان بالشكر للإدارة الذاتية والمجلس التنفيذي وجميع العاملين والشركات، وجميع من ساهم في العمل على إنجاز هذا الطريق.

ومن جانبه أشار المهندس المشرف على الطريق، إيهاب الحامض أن المشروع تجزأ لمرحلتين، المرحلة الأولى تمت عام 2020 خلالها تم تأهيل مسافة ما يقارب 50 كم من الطريق، أما المرحلة الثانية فاستكمل العمل على مسافة 70 كم في عام 2021.

وعن المواد والكميات التي دخلت في عمليات التأهيل أوضح المهندس إيهاب الحامض أنه تم وضع 50 ألف م3 من الإسفلت المضغوط و 70 ألف م3 من البقايا بالإضافة لـ 60 ألف م3 من الحجر المُكسَّر.

(ع ص/ل)

ANHA