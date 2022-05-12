إثر مؤامرة دولية شارك فيها عدد من الدول الكبرى، اختطف القائد أوجلان عام 1999، ويجري حرمانه من أبسط حقوقه في السجن، ومن اللقاء بمحاميه وذويه، في خطوة تشدد العزلة المفروضة عليه.

وأصدرت هيئة الدفاع عن السيد عبد الله أوجلان في شمال شرق سوريا، بياناً وصلتنا نسخة عنه، وثقت فيه 13 انتهاكاً ترتكبها بحقه السلطات التركية.

وجاء نص البيان:

"انتهاكات الدولة التركية للحقوق الملازمة لشخصية القائد أوجلان في سجن إمرالي السيئ الصيت.

* التلازم السلبي بين السلطة القضائية وإدارة السجون في تركيا، واستمرارية ممارسة السلطة المطلقة.

* انعدام المعاملة الإنسانية واحترام الكرامة الأصلية.

* التكتم على المعلومات الدقيقة المتعلقة بمكان الحجز لدى هيئة الدفاع.

* عدم وجود معلومات لدى القائد عن حقوقه مع تفسير لهذه الحقوق وكيفية ممارستها.

* الحرمان من الاتصال بالعالم الخارجي وخاصة أسرة القائد ومحاميه، بالمطلق وليس لفترة تزيد عن أيام وحسب.

* انعدام الحصول على مساعدة محاميه أو الاتصال بهم أو التشاور معهم، وديمومة التذرع بالمحافظة على الأمن وحسن النظام.

* انعدام الحق في أن يزوره أفراد أسرته بصورة خاصة وفي أن يتواصل معهم.

* انعدام إتاحة أي فرصة لإجراء فحص طبي مناسب خلال مدد قصيرة، وبالتالي انعدام الرعاية الطبية والعلاج، وهدر طلبات القائد ومحاميه في هذا الصدد.

* الحرمان من الموارد الثقافية والإعلامية.

* انعدام تفقد مكان الاعتقال بشكل منتظم من جهات مؤهلة ومستقلة تماماً عن السلطة الظاهرية التي تزعم توليها إدارة مكان اعتقال القائد أوجلان.

* انعدام حق القائد في تقديم أي طلب أو شكوى بشأن معاملته، لا سيما ممارسة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهنية.

* ممارسة التعذيب على أساس العنصر واللغة والرأي السياسي والأصل القومي.

* الاستمرار في الحبس الانفرادي".

(م ح)

ANHA