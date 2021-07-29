هيئة الدفاع عن القائد أوجلان تطالب CPT بزيارة عاجلة إلى إمرالي لمعرفة الوضع الصحي  للقائد

أصدرت هيئة الدفاع عن القائد عبدالله أوجلان بياناً إلى الرأي العام العالمي حصلت وكالتنا على نسخة منه، جاء فيه:

"بيان من هيئة الدفاع عن السيد عبد الله أوجلان في شمال وشرق سوريا، بناءً على المعلومات الواردة إلينا من قبل محاميي السيد عبدالله أوجلان في مكتب العصر في تركيا وشمال كردستان، والتي تفيد بعدم ورود أي معلومات إليهم بخصوص الوضع الصحي للسيد عبد الله أوجلان، وذلك نتيجة العزلة المشددة عليه، ومنع عائلته ومحامييه من التواصل معه، والتي تعتبر انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وتصنف هذه كجريمة بحسب القوانين الأعراف والمواثيق الدولية، كما تعتبر بنفس الوقت مخالفة للدستور والقوانين التركية.

وبما أن لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة CPT، قد أشارت في أخر تقرير لها حول وضع السيد عبد الله أوجلان في سجون إمرالي في تركيا، بتعرضه للتعذيب والعزلة.

لذلك نناشد كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والإقليمية والدولية، وعلى رأسها لجنة مناهضة التعذيب CPT، القيام بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية الملقاة على عاتقها وفق أنظمتها الداخلية، ومنها الضغط على الحكومة التركية لطي القرارات التعسفية بحق السيد عبد الله أوجلان، وبخصوص العزلة وفتح الباب للقاء محامييه وعائلته، والقيام بزيارة عاجلة إلى إمرالي للوقوف على وضع السيد عبد الله أوجلان ونشر تقرير مفصل حول وضعه في السجن".

(أس/م)

ANHA