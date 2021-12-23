هيئة الداخلية تهنئ الشعب بعيد الميلاد المجيد وتكشف عن إجراءاتها بهذه المناسبة

وأصدرت هيئة الداخلية لشمال وشرق سوريا، اليوم الخميس، تعميماً، أعلنت فيه عن جملة من الإجراءات التي اتخذتها.

وجاء في نص التعميم:

"نتقدم بأطيب التهاني والتبريكات لعموم أبناء شعبنا بمناسبة اقتراب عيد الميلاد المجيد وحلول عيد رأس السنة الميلادية، ونتمنى مرور هذه الأعياد وسط أجواء يسودها الأمن والأمان.

وبناءً على ما تقدم يرجى التقيد بالإجراءات التالية:

1- يمنع دخول الشاحنات والصهاريج (المتوسطة والكبيرة) إلى المدن والبلدات من الساعة 6,00 السادسة صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 28/12/2021م، ولغاية الساعة 6.00 السادسة صباحاً من يوم الأحد الموافق لتاريخ 2/1/2022م.

2- يمنع التجول بالدراجات النارية بكافة أنواعها حتى العسكرية منها، من الساعة 6,00 السادسة صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 28/12/2021م، ولغاية الساعة 6,00 السادسة صباحاً من يوم الأحد الموافق لتاريخ 2/1/2022م.

3- بخصوص المعابر، يتم إيقاف جميع السيارات والمركبات والبولمانات من الساعة 6,00 السادسة صباحاً من يوم الجمعة الموافق لتاريخ 31/12/2021م، ولغاية الساعة 6.00 السادسة صباحاً من يوم الأحد الموافق لتاريخ 2/1/2022م، ويستثنى منها الحالات الإنسانية.

4- يُسمح بنقل المواد الطبية والإغاثية المصرحة من الجهات المختصة بها (مكتب الشؤون الإنسانية - مكتب المنظمات -

هينات ولجان الصحة).

5- خارج القوانين والأنظمة النافذة، يمنع إطلاق الأعيرة النارية من قبل المواطنين والقوات العسكرية والأمنية تحت طائلة المسؤولية والمحاسبة القانونية".

(س ر)