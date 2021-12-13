هيئة الداخلية تعقد الاجتماع السنوي لعضوات الهيئة

وعقدت هيئة الداخلية في إقليم الجزيرة الاجتماع السنوي لعضوات الهيئة وذلك في مركز محمد شيخو للثقافة والفن في مدينة قامشلو، وشارك في الاجتماع 250 عضوة؛ ممثلات عن قوات الأمن الداخلي – المرأة، قوات النجدة، شرطة المرور، سوتورو – المرأة، ناتوري – المرأة، إدارة المواصلات، إدارة التوجيه وفرق الإسعاف والطوارئ.

والهدف من عقد الاجتماع هو تقييم الأعمال والنشاطات على مدار عام كامل، ومناقشة المشاكل وسبل حلها، والاستماع إلى المقترحات والآراء.

كما شارك في الاجتماع ممثلات عن هيئة الداخلية في شمال وشرق سوريا، هيئة المرأة في إقليم الجزيرة ومؤتمر ستار.

الرئيسة المشتركة لهيئة الداخلية في شمال وشرق سوريا فريال حسن تحدثت خلال الاجتماع وأشادت بجهود وأعمال الهيئة في إقليم الجزيرة، وأن قوى الأمن الداخلي – المرأة أدت مسؤولياتها ومهامها بشكل فعال وناجح.

كما استذكرت فريال حسن شهيدات قوى الأمن الداخلي، وأضافت: "نحن نجتمع هنا اليوم بفضل الشهداء. لقد وصلت النساء إلى هذا المستوى عبر مقاومتهن ونضالهن المتواصل. لقد شاركنا في الثورة وأدينا دورنا الريادي".

كما ألقت عضوة منسقية مؤتمر ستار في شمال وشرق سوريا، ريحان لوقو، كلمة في الاجتماع قالت فيها: "نحن فخورات بقوتكن، ونبارك جهودكن".

ريحان لوقو نوهت إلى أن قوات المرأة ساهمت في حماية مكتسبات ثورة روج آفا، وأضافت: "يجب على قوات الأسايش – المرأة أن تواصل نضالها بروحها الوطنية والثورية".

كما ذكرت ريحان لوقو في سياق حديثها مقولة القائد عبدالله أوجلان، وقالت: "يقول القائد آبو ’قبل كل شيء يجب أن تعودوا إلى التاريخ، من أجل أن تعيشوا المستقبل بشكل صحيح‘. على هذا الأساس يمكننا التحرر من النظام الرأسمالي. هذا النظام الذي يسعى إلى تقسيم الشرق الأوسط الذي يعيش في ظل الاستقرار والديمقراطية".

تلا ذلك قراءة توجيهات القائد عبدالله أوجلان الخاصة بالمرأة ودورها في مختلف مناحي الحياة، من قبل الإدارية في قوى الأمن الداخلي – المرأة، سلافا محمد.

ويستمر الاجتماع مغلقاً أمام وسائل الإعلام.

(ك)

ANHA