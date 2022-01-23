هيئة الداخلية تعلن فرض حظر كلي على مقاطعة الحسكة  وجزئي على باقي المناطق

وأصدرت هيئة الداخلية لشمال وشرق سوريا تعميماً أعلنت فيه فرض حظر كلي على مقاطعة الحسكة وريفها، بهدف حفظ الأمن والاستقرار في مناطق شمال وشرق سوريا بالتزامن مع استمرار هجمات مرتزقة داعش ومساعي الاحتلال التركي لضرب استقرار المنطقة.

وجاء في نص البيان:

"إن إحباط محاولات الدولة التركية في تحقيق أهدافها بضرب استقرار مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا جعلها تلجأ الى داعش مرة أخرى من أجل الوصول إلى أهدافها القذرة وهو النيل من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ومكتسباتها.

لكن تصدي قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي البطلة لهذه الهجمة حالت دون وصول الدولة التركية لمآربها، وتم إحباط هذه المؤامرة البشعة بحق شعب شمال وشرق سوريا بكافة مكوناتها، حيث أكدت تركيا مرة أخرى على أنها العقل المدبر لداعش وبأنها تشكل خطراً على الأمن الإقليمي والعالمي ومن أجل منع الخلايا النائمة من أي تسلل خارجي.

نحن كهيئة الداخلية في الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا نعلن الحظر الكلي على منطقة الحسكة داخلياً" وخارجيا" لمدة سبعة أيام، ابتداًء من تاريخ الـ٢٤ من كانون الثاني 2022 م ولغاية الـ ٣١ من كانون الثاني 2022، باستثناء المؤسسات الخدمية والتي يتطلب طبيعتها عملها الاستمرار في العمل كالأفران والمطاحن والمراكز الصحية والمحروقات والبلديات.

وبالإضافة إلى الحظر الجزئي بالنسبة للإدارات والمدن الأخرى حيث يبدأ فيها الحظر من الساعة 6:00 مساءً حتى الساعة 6:00 صباحاً، ويتم منع الحركة بين المدن طوال فترة الحظر.

نرجو من شعبنا الالتزام بهذه التدابير وذلك لتتمكن قواتنا من القيام بمهامها الأمنية في حفظ أمن واستقرار المنطقة.

ونتمنى لقواتنا النصر الدائم".

(ك)

ANHA