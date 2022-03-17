هيئة الداخلية تعلن عن حزمة من الإجراءات مع قرب احتفالات عيد نوروز

جاء ذلك بمناسبة عيد نوروز؛ حفاظاً على سلامة المواطنين.

وجاء في التعميم:

"تتقدم هيئة الداخلية لشمال وشرق سوريا، بأحر المباركات والتهاني لكافة أبناء شعبنا خصوصاً والعالم أجمع بمناسبة حلول عيد نوروز" مع تمنياتنا بمرور هذا العيد وسط أجواء آمنة يملؤها السلام بهذه المناسبة العظيمة العريقة التي تمثل مكونات شعبنا وتمجد تاريخها وتعتبر رمزاً للحضارات المتعاقبة في مناطقنا.

وبناء على ذلك يرجى التقيد بالإجراءات الأمنية التالية وكل نوروز وأنتم بألف خير.

1- يمنع تحرك الشاحنات والصهاريج بكافة أحجامها وأنواعها (المتوسطة والكبيرة) بدءاً من يوم الأحد۲۰ /۳/۲۰۲۲م الساعة 6,00 صباحا، ولغاية يوم الثلاثاء۲۲ /۳/۲۰۲۲م الساعة 6,00 صباحاً.

٢- يمنع التجوّل بالدراجات النارية بكافة أنواعها حتى العسكرية منها من يوم الجمعة ۱۸/۳/۲۰۲۲م الساعة 6,۰۰ صباحاً، ولغاية يوم الثلاثاء۲۲ /۳/۲۰۲۲م الساعة 6,00 صباحاً.

۳- بالنسبة للمعابر الداخلية يتم إيقاف إدخال وإخراج البضائع بكافة أنواعها من وإلى شمال شرق سوريا، بالإضافة إلى دخول وخروج الأفراد ابتداء من يوم الإثنين 21 /3/3/2022م الساعة 6,00 صباحاً، ولغاية يوم الثلاثاء22 /3/2022م الساعة 6,00 صباحاً.

4- خارج القوانين والأنظمة النافذة يمنع إطلاق الأعيرة النارية من قبل المواطنين والعسكريين والقوات الأمنية تحت طائلة المساءلة القانونية ومصادرة السلاح ولو كان مرخصاً".

(ف)