هيئة الداخلية تعلن عن استشهاد قيادي كردستاني في الهجوم التركي على حي الصناعة

أدلت هيئة الداخلية في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة ببيان، خلال مؤتمر صحفي، حول التصعيد التركي الأخير على مختلف مناطق شمال وشرق سوريا، أدلته الرئاسة المشتركة للهيئة همرين علي وكنعان بركات، وذلك في مبنى الهيئة بمدينة قامشلو.

جاء في نص البيان: "في إطار الحرب المعلنة والتصعيد الممنهج والمستمر الذي يقوم به النظام التركي على مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وبث الرعب والخوف بين أبناء شعبنا بكافة مكوناته واستهداف السلم الأهلي وتفريغ المنطقة وتهجير السكان المحليين منها.

ولا يخفى على أحد أن النظام التركي الفاشي يستهدف من وراء حملته العدوانية النيل من المكتسبات والإنجازات التي تحققت بفضل دماء الآلاف الشهداء للنيل من عزيمة قوات سوريا الديمقراطية التي دحرت الإرهاب المتمثل بداعش وجبهة النصرة وغيرها من القوى الظلامية التي تقدم لهم تركيا كل أصناف الدعم وهذا ما تدركه القوى الدولية الضامنة في شمال وشرق سوريا والتي لم تبد حتى الآن موقفاً مسؤولاً إزاء الانتهاكات الفظيعة والجسيمة لدولة الاحتلال التركي التي تقوم دائماً بتقويض مكافحة الإرهاب وخلاياها وإعادة تنشيطها من جديد بكافة السبل".

ومضى البيان مشيّراً إلى هجومي الاحتلال التركي على حزام مدينة قامشلو وحي الصناعة فيها، وأعلن عن ارتقاء أحد أعضاء قيادة حزب الحياة الحرة شهيداً جراء الهجوم التركي في حي الصناعة، بالقول "حيث صعّد الاحتلال التركي استهدافاته وانتهاكاته التي باتت تتكرر بشكل يومي ومكثف ومنها الاستهداف الذي حصل البارحة على الحزام الشمالي من مدينة قامشلو والذي أدى إلى استشهاد أربعة شهداء وعدد من الجرحى وأيضاً الاستهداف الأخير الذي حصل في حي الصناعة بمدينة قامشلو حيث أسفر قصف الطيران المسيّر عن وقوع العديد من الجرحى والشهداء المدنيين في ذلك الهجوم الوحشي، وهم كل من (شمدين شمدين ومظلوم أسعد والطفلين أحمد شيبي وأهنك شيبي)

حيث كان من بين الجرحى الذين تم إسعافهم للمشافي لتلقي العلاج اللازم وبعد بذل كل الجهود لإنقاذ حياة الجرحى ارتقى أحد أعضاء القيادة في حزب الحياة الحرة السيد يوسف محمود رباني الذي كان في زيارة لمناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية لإجراء لقاءات مع الشعب والاطلاع على مكتسبات ثورة 19 تموز وكذلك العمل على تقريب وجهات النظر بين عموم أبناء الشعب الكردستاني في أجزائها الأربعة".

وتقدمت الهيئة في بيانها بالعزاء لعموم الشعب الكردستاني باستشهاد عضو قيادة حزب الحياة الحرة، وقالت: "نتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة لعائلة الشهيد وعموم شعبنا الكردستاني وعلى وجه الخصوص في روج هلات كردستان بهذا المصاب الجلل والخسارة الوطنية لشعبنا المقاوم".

وقصفت مسيّرة للاحتلال التركي في الـ 6 من آب الجاري سيارة في حي الصناعة الآهل بالسكان وسط مدينة قامشلو، مما أسفر عن استشهاد عن عضو في مؤسسة الانضباط العسكري لقسد و 4 أشخاص بينهم طفلان.

وأدانت هيئة الداخلية لإقليم الجزيرة واستنكرت في بيانها "هذه الأعمال اللاأخلاقية المنافية لمبادئ الإنسانية" وناشدت "عموم شعبنا المناضل بالتحلي بروح المقاومة والحرب الشعب الثورية والتكاتف حول قواتها العسكرية وإدارتها الذاتية وأن يكونوا متيقظين لكافة وسائل الحرب الخاصة التي يتم استخدامها العدو لنيل من إرادة شعبنا بكافة مكوناته".

وحمّلت في الوقت نفسه المسؤولية الأكبر للدول الضامنة لاتفاقية وقف إطلاق النار والتصعيد وخاصة روسيا والتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، وأضافت مختتمة "ندرك جيداً أن ما تقوم به دولة الاحتلال التركي من ارتكابها للجرائم بحق أبناء شعبنا يأتي ضمن سياق مصالحهم الخاصة لذا نطالب كافة منظمات الدولية ذات الشأن كل من الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمات حقوق الإنسان بلعب دورهم الملقى على عاتقهم والقيام بمسؤولياتهم الحقوقية والقانونية والإنسانية تجاه قواتنا وشعبنا اللذان حاربا تنظيم داعش نيابة عن العالم أجمع وفرض حظر جوي على المنطقة".

(س ر)

ANHA