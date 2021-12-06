هيئة الداخلية في إقليم الفرات: إدارة فيش خابور ترفض طلبات العبور وتتهمنا برفضها

جاء ذلك في تصريحٍ خاص لوكالتنا، أدلت به مديرة مكتب التأشيرات في هيئة الداخلية لإقليم الفرات، لافا حمي، في ظل تكرار وكثرة الطلبات المرفوضة.

وبيّنت لافا حمي أن إدارة معبر فيش خابور ترسل الاستمارات التي تطلب من خلالها معلومات وأرقام الأشخاص الذين يودّون العبور، وبعد ذلك تتواصل مع الأشخاص بشكلٍ مباشر وتدعوهم إلى العبور، وعقب قطع الأشخاص مسافات طويلة ووصولهم إلى المعبر، يتم منعهم بحجة أن الإدارة الذاتية لا توافق على عبورهم.

وأشارت لافا إلى أن هذه الممارسات تأتي في إطار المساعي الخارجية لخلق الفتنة بين المواطنين والإدارة الذاتية بشكلٍ متعمد، لافتةً إلى "أن المواطنين يراجعون هيئة الداخلية كل يوم، ويطالبون بالسماح لهم بالعبور. نحن لا مشكلة لدينا، لكن سلطات الديمقراطي الكردستاني لا تسمح لهم بالعبور وتتهم الإدارة بذلك".

وحسب المعلومات التي حصلت عليها وكالتنا، فإن أكثر من 600 طلب من إقليم الفرات فقط، قوبل بالرفض من جهة معبر فيش خابور في جنوب كردستان خلال 5 أشهر.

وأضافت لافا حمي إن إدارة المعبر ترفض حتى عبور الحالات الصحية الطارئة، وخاصة بعض الأشخاص الذين لا يستطيعون الذهاب إلى مشافي دمشق وحلب لتلقي العلاج، خوفاً من الاعتقال لدى حكومة دمشق.

وفي ختام حديثها، طالبت لافا حمي إدارة معبر فيش خابور، إعلان موقفها بشكلٍ صريح من المشكلة القائمة، والسماح للحالات الإنسانية بالعبور، والتوقف عن اتهام الإدارة الذاتية بتهمٍ لا أساس لها.

(ز س/ج)

ANHA