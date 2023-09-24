هيئة البيئة: سنركز على المحميات التي تعرضت للدمار نتيجة الحروب

تهدف هيئة البيئة إلى توفير بيئة نظيفة وصحية للمجتمع، من خلال تنظيم ومراقبة النشاطات الصناعية والزراعية والتجارية التي تؤدي إلى تلوث الهواء والمياه والتربة وإعادة تأهيل المحميات وإحداث محميات جديدة.

وللتعرف على أعمال ومهام هيئة البيئة، التقت وكالتنا الرئيس المشترك لهيئة البيئة إبراهيم الأسعد الذي قال: "تم استحداث هيئة البيئة بتاريخ 24 أيار لعام 2023 لتباشر علمها بشكل مستقل".

وتابع "الأعمال التي قامت بها هيئة البيئة هي تكثيف الغطاء النباتي وزيادة المساحات الخضراء في شمال وشرق سوريا وهناك خطط واستراتيجيات ستتخذها في الأيام القادمة، وستركز على المحميات التي تعرضت أشجارها ومواردها الطبيعية للدمار بنسبة 80% نتيجة الحروب".

وأكد "أهم أعمال هيئة البيئة لعام 2024 هي صيانة هذه المحميات وإعادة زراعة الأشجار فيها وإحداث محميات جديدة للنهوض بالجانب البيئي والمحافظة على التوازن البيئي في شمال وشرق سوريا".

وأضاف "التركيز على أهمية نشر ثقافة الوعي البيئي بين أفراد المجتمع والحماية من الكوارث الطبيعية كالاحتباس الحراري وتلوث الهواء والتربة ودور البيئة في الحفاظ على سلامة الأفراد والمجتمع من الأوبئة والأمراض".

ونوّه "قامت هيئة البيئة بالتوجّه إلى المؤسسات المدنية والدوائر في الإدارة الذاتية وتعريفها على الأيكولوجية البيئية وإخضاعها للضوابط التي تتماشى مع البيئة وتحافظ عليها في كافة المشاريع التي تعمل عليها".

وأضاف "هناك قانون يفرض عقوبات على التجاوزات التي تضر بالبيئة سواء كان تلوثاً زراعياً أو صناعياً أو تجارياً أو إشعاعياً؛ إذ يفرض على كافة المعامل والمصانع والمنشآت الصناعية اختيار المكان المناسب لتنفيذ هذه المشاريع بعيداً عن أماكن الازدحام السكاني وبعيداً عن الأنهار والغطاء النباتي والخضوع لكافة الشروط البيئية التي تفرضها هيئة البيئة".

وأكد الأسعد في ختام حديثه، أن انخفاض منسوب مياه نهر الفرات كان له تأثير سلبي على البيئة وعلى الأفراد في شمال وشرق سوريا؛ لأن كل منظومة بيئية لها نظام معين وفي حال حدوث أي خلل ينتج عنه الكثير من الكوارث والأوبئة وبعد انخفاض نسبة مياه نهر الفرات بسبب حبس دولة الاحتلال التركي لمياهه، انتشرت أمراض وأوبئة كثيرة وكان له دور في تلوث البيئة".

(خ)

ANHA