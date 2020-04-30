هيئة البلديّات في إقليم عفرين تبارك قدوم يوم 1 أيّار

وأصدرت اليوم هيئة البلديات في إقليم عفرين بياناً إلى الرّأي العام بخصوص قدوم عيد العمّال العالمي، وذلك في قرية تل سوسين التابعة لناحية أحداث في مقاطعة الشّهباء، ورفع الحاضرون خلال البيان لافتة كُتبت عليها "بروح مقاومة 1 أيار سنكسر التجريد وندمّر الفاشية ونحرّر القائد آبو".

حيثُ قرأت عضوة الهيئة زهريبان حسين البيان باللّغة الكردية، كما قرأه عضو الهيئة عبد الرّحمن رسولو باللّغة العربية، وجاء في نصّ البيان ما يلي:

"بمناسبة الواحد من أيّار عيد العمّال العالمي نبارك القائد آبو، كما نبارك جميع عمّال العالم بهذا اليوم الذي فيه قوّة وإرادة الطّبقة الكادحة لنيل حقوقها، ولانتشار فيروس كورونا في العالم وما يشكّل خطراً جدياً على الإنسانية جمعاء، وانتشار هذا الفيروس هو نتيجة هيمنة الدول الرأسمالية والصناعية التي تعتمد على مبدأ الربح الأعظمي وعلى حساب كدح الإنسان والطبيعة ممّا أدّى إلى إلحاق أضرار كبيرة في البيئة".

"وأدّى هذا الفيروس نتيجة الحظر المفروض إلى إيقاف حركة المصانع ومختلف المعامل والآليات التي تلحق ضرراً بالبيئة، وأيضاً توقّف الملايين من العمّال عن العمل، وهذا أيضاً أدّى إلى عدم إمكانيّة الاحتفال بهذا اليوم، ومهما كانت الأسباب لا يمكن أن ننسى الكدح والنضال الّذي بذله عمّال العالم في سبيل الحرية والكرامة وبناء الوطن الحرّ الإيكولوجي".

"ونستذكر نداء القائد لشعوب المنطقة، وخاصّة في الشرق الأوسط بتوحيد الصّفوف بالنّضال ضدّ الأنظمة السّلطوية والفاشية لتحقيق إرادة الشّعوب والوصول إلى الحرّية، كما نعاهد جميع الشّرفاء في العالم بالاستمرار في نضالنا، وكلّنا أمل في العيد القادم أن يحتفل كلّ عامل وعاملة في وطنه بحرّية وكرامة".

ومن ثمّ انتهى البيان بترديد الشّعارات الّتي تمجّد نضال الكادحين، وتبارك العمّال في عيدهم العالميّ.

(إ)

ANHA