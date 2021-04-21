هيئة البلديات لإقليم عفرين تكثّف الإجراءات الوقائية من كورونا

بعد انتشار الموجة الثالثة من فيروس كورونا (كوفيد 19) في مقاطعة الشهباء، وفرض الحظر الجزئي على المقاطعة لمدة عشرة أيام من تاريخ 14 نيسان الجاري، كثفت هيئة البلديات لإقليم عفرين تدابيرها الوقائية ضمن النواحي والقرى.

هذا وبدأت الهيئة بعمليات تعقيم الساحات والطرق والمؤسسات، بالإضافة إلى رش المبيدات الحشرية للقضاء على الحشرات المنتشرة وخاصةً مع قدوم فصل الصيف، كل ذلك سيتم بشكلٍ دوري ضمن 6 بلديات في مقاطعة الشهباء.

وتنفيذًا لقرارات خلية الأزمة، اتّخذت الهيئة عدة إجراءات في إطار عمل الضابطة المركزية والفرعية التابعة للبلديات، كإغلاق الأسواق ومتابعة المواد منتهية الصلاحية والتدابير الوقائية في المطاعم والأفران للحد من انتشار الفيروس.

وفي هذا الإطار، قال الرئيس المشترك لهيئة البلديات في مقاطعة الشهباء، محمد علو، "منذ بداية الموجة الثالثة لفيروس كورونا ضمن مقاطعة الشهباء اتخذنا عدة تدابير لحماية الأهالي من الفيروس، لذا قمنا بعمليات تعقيم ونظافة ورش المبيدات الحشرية".

وأضاف علو قائلًا: "ونسقنا مع جميع البلديات ضمن مقاطعة الشهباء لجمع النفايات وترحيلها بشكلٍ يومي، وتأمين المياه للأهالي بشكلٍ منتظم".

وتحدّث علو عن الصعوبات التي تعانيها البلديات في ظل انتشار الفيروس ضمن المقاطعة قائلًا: "من خلال عملنا نواجه صعوبات عدة، وهي تأمين المواد المطهّرة لإضافتها للمرشات التي لا نملك أساسًا أعداد كافية منها، بالإضافة إلى غلاء المواد وخاصةً مادة الكلور التي يتم شرائها من السوق السوداء، لأن أغلب المواد المعقمة لا تتوفر لدينا".

وناشد علو في ختام حديثه الأهالي للتعاون لمنع انتشار فيروس كورونا.

(س ر)

ANHA