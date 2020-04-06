هيئة البلديات في إقليم عفرين تعفي أصحاب المحال التجارية من أجور الأمبيرات

ألغت هيئة البلديات في إقليم عفرين دفع أجور أمبيرات المحال التجارية في مقاطعة الشهباء من خلال قرار اتخذته خلال الأسبوع الجاري.

وبهذا الصدد تحدث فايق أحمد الرئيس المشترك لهيئة البلديات في إقليم عفرين إلى مراسلي وكالتنا عن أعمالهم الأخيرة لدعم ومساعدة الأهالي في ظل فرض حظر التجوال حيث قال :"بعد قرارات الإدارة الذاتية في فرض حظر التجوال في الأقاليم الثلاثة، وذلك للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين من وباء كورونا، وعلى هذا الأساس نحن كهيئة البلديات بادرنا بالواجب الذي يقع على عاتقنا من أجل حماية أهلنا من تفشي هذا الوباء في المنطقة وأطلقنا حملات التعقيم والتوعية في المنطقة".

وتابع أحمد حديثه قائلاً: "وبهدف دعم ومساعدة الأهالي أكثر اتخذنا قراراً في اجتماعنا الأسبوعي بإعفاء جميع أصحاب المحال التجارية من دفع أجور الأمبيرات خلال فترة الحظر والتي تقدر بـ 530 أمبير كانت توزع على كافة المحلات، وذلك لتخفيف عبء المصاريف عليهم، لأننا في وقت فائت أصدرنا قراراً بإغلاق كافة المحال التجارية ما عدا محلات السمانة والخضرة والصيدليات، مما جعل أصحاب بقية المحال يغلقون محلاتهم ويلزمون منازلهم".

وأكد أحمد أن قرار إعفاء أصحاب المحال التجارية من دفع أجور الأمبيرات سيبدأ تطبيقه اعتباراً من اليوم الاثنين 6 نيسان.

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ANHA