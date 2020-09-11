هيئة الأركان الأوروبية: هناك انقسام أوروبي حول الخلاف مع تركيا

وقال بليجون، في حديث مع إحدى وسائل الإعلام الأوروبية، إن "الدول الأوروبية مختلفة فيما بينها حول أزمة شرق المتوسط"، مضيفاً أن "بعض الدول الأوروبية لا تعتبر أزمة شرق المتوسط أولوية".

واعتبر أن "حل الأزمة في شرق المتوسط يمر حتماً عبر طاولة الحوار في نطاق احترام سيادة الدول". كما كشف عن وجود مشاورات من أجل تعيين مستشار عسكري أوروبي معتمد لدى أنقرة.

وفي سياق آخر، قال بليجون إن ليبيا تشكل مصدر قلق للأوروبيين، وأنها "مفتاح استقرار" الساحل الإفريقي. كما اعتبر أن "تدخل أطراف خارجية عدة في ليبيا خلق دينامية خطيرة".

(ي ح)