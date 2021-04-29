هيئة الاقتصاد: لن نسمح باحتكار مادتي القمح والشعير

تعاني مناطق شمال وشرق سوريا من سوء الموسم الزراعي البعلي هذا العام لقلة هطول الأمطار خلال فصل الشتاء، وما رافقها من جفاف في المنطقة.

وتداركًا لاحتكار بعض التجار لمادتي القمح والشعير، أصدرت هيئة الاقتصاد والزراعة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تعميمًا، منعت بموجبه نقل مادتي القمح والشعير بين الإدارات الذاتية الـ 7، وحتى بين منطقة وأخرى ضمن الإدارة الواحدة.

الهيئة اشترطت الحصول على شهادة منشأ من مديريات ولجان الزراعة، مرفقة بمهمة شحن رسمية من قبل شركة التطوير الزراعي للسماح بنقل المادتين.

وبهذا الصدد، أشار الرئيس المشترك للهيئة سلمان بارودو إلى أن التعميم صدر للحفاظ على كميات القمح والشعير باعتبارهما من المواد الاستراتيجية المهمة، وخاصة أن القمح من أهم دعائم الأمن الغذائي".

وأضاف بارودو "القمح مادة أساسية ونحن نقوم بشرائها من الأهالي ليتم توزيعها على الأفران والمطاحن لتأمين الخبز لكافة مناطق شمال وشرق سوريا، وتأمين البذار للمزارعين".

وأوضح "لن نسمح للتجار باحتكار القمح هذا العام، وأي شخص ينقل القمح وليس لديه مهمة شحن رسمية من قبل شركة تطوير المجتمع الزراعي الموجودة في كافة الإدارات سيعرض نفسه للمساءلة القانونية".

(خ ج/ سـ)

ANHA