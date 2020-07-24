هيئة الاقتصاد والزراعة تصدر تعميمًا للحفاظ على الثروة السمكية

حفاظًا على الثروة السمكية من الصيد الجائر من قبل البعض، وتطبيقًا لمبادئ الصحة والسلامة العامة، ونظرًا لظهور نسبة كبيرة من الأسماك النافقة في بحيرة السد الجنوبي بالحسكة نتيجة تعرضها لمادة اللانيت السامة والتي بدورها لها تأثير على صحة الإنسان وسلامته وعليه:

يمنع بيع مادة اللانيت في كافة الصيدليات الزراعية لتأثيرها على الصحة العامة نتيجة الضرر الذي تسببه للإنسان والحيوان والنبات والبيئة.

ويمنع صيد الأسماك في بحيرة السد الجنوبي لاحتوائها على المعادن الثقيلة والتي لها تأثير على صحة الإنسان على المدى البعيد تحت طائلة الملاحقة القانونية.

وتُمنع السباحة في مياه البحيرة في جميع الأوقات، بالإضافة إلى منع أساليب الصيد المحرمة كاستخدام تقنيات الديناميت والصعق بالكهرباء والتي تؤدي إلى نفوق الأسماك.

ANHA