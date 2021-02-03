هيئة الاقتصاد والزراعة تكشف عن أهم مشاريعها للعام الحالي

خلال الاجتماع السنوي الثاني للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا الذي عُقد في الـ 18من كانون الثاني في مبنى الإدارة الذاتية في الرقة، تم مناقشة الواقع الاقتصادي والزراعي في المنطقة، وجاء في مخرجات الاجتماع الذي أُعلن عنه عبر بيان "إطلاق مشاريع ضخمة تحسّن الواقع الزراعي والاقتصادي في المنطقة.

وبهذا الصدد التقت وكالتنا الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد والزراعة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، سلمان بارودو، الذي تطرّق إلى أهم المشاريع المنجزة خلال عام 2020، والمعوقات التي واجهتهم في العمل، وكشف عن أهم المشاريع التي سيتم العمل عليها خلال عام 2021.

وذكر سلمان بارودو أنه من أكبر المعوقات التي واجهتهم خلال العام المنصرم هي هجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، وأضاف "أثّر الاحتلال التركي في اقتصاد المنطقة بشكل كبير".

وأوضح سلمان بارودو أن المزارعين كانوا يعانون خلال العام المنصرم، من تأمين الأسمدة بسبب غلاء الأسعار وعدم توفر هذه المادة.

وكانت الإدارة الذاتية قد دعمت جميع المزارعين في مناطق شمال وشرق سوريا، ممن يقومون بسقاية أراضيهم عن طريق المحركات بمادة المازوت، وتقديم الأسمدة بالسعر المدعوم في أغلب المناطق.

وعملت هيئة الاقتصاد والزراعة على دعم جميع المناطق بمادة الطحين، بالإضافة إلى إنشاء مطاحن في بعض المناطق بشمال وشرق سوريا.

وخلال العام المنصرم، أنشأت هيئة الاقتصاد والزراعة 3مجففات للذرة الصفراء في الرقة ودير الزور والحسكة، مما سهل عملية تجفيف الذرة خلال العام الماضي على المزارعين في كافة المناطق الزراعية.

ومن أهم المشاريع الاقتصادية التي أنجزتها الهيئة: افتتاح معمل للزيت في القامشلي الذي سيساعد على تحسين الواقع الاقتصادي في المنطقة، وتبلغ طاقته الإنتاجية ما يقارب الـ 300 طن يوميًّا، وسيوفر فرص عمل لأكثر من 300 شخص.

'خطط ومشاريع2021'

وكشف سلمان بارودو عن المشاريع التي سيتم العمل عليها خلال عام 2021 "لا يمكننا فصل الواقع السياسي عن الاقتصادي، لأن التطورات السياسية التي تحدث في المنطقة ترفع من الاقتصاد، وفي الوقت ذاته تدني من الاقتصاد، وأضاف "على الرغم من الضغوطات السياسة إلا أنه لدينا مشاريع ضخمة سنعمل عليها ".

وكون أغلب مناطق شمال وشرق سوريا تربي الحيوانات (الأغنام والماعز والأبقار)، فقد أكد سلمان بارودو أنه خلال عام 2021، ستعمل الهيئة على إنشاء معمل للأجبان والألبان في منطقة ديريك.

وكذلك سيتم افتتاح مخبر مركزي يعمل على تحليل كافة الأصناف البشرية والبيطرية والزراعية والغذائية في مدينة الحسكة.

هذا وقد ظهرت خلال عام 2020، مشكلة كبيرة في أغلب مناطق شمال وشرق سوريا، وهي نقص مادة الخبز، وعليه أكد سلمان بارودو أنه خلال عام 2021، سيتم إنشاء مطاحن في منطقتي الرقة والطبقة، بالإضافة إلى إنشاء 6 أفران تموينية في كل من الشدادي والهول وتل حميس وتربه سبيه وجل آغا ورميلان.

وتابع سلمان بارودو حديثه بالقول "وسنقوم أيضًا بإنشاء معمل للخميرة في إقليم الجزيرة، كوننا نستورد الخميرة من خارج مناطقنا، وغالبًا ما يظهر نقص في هذه المادة في كافة المناطق وخلال العام الحالي ستنتهي هذه المشكلة".

'دعم القطاع الزراعي'

وتعتبر مناطق شمال وشرق سوريا مناطق زراعية بالدرجة الأولى، وخاصة بالقمح والقطن وغيرها من المحاصيل التي تجعلها السلة الغذائية لكافة مناطق سوريا.

سلمان بارودو بيّن أنه من أولويات هيئة الاقتصاد والزراعة دعم القطاع الزراعي، كونه الأهم بالنسبة لكافة مناطق شمال وشرق سوريا، وأضاف "سنقدم لمزارعينا الأسمدة والمحروقات بأسعار مدعومة للمساهمة في إنجاح جميع المواسم الزراعية".

ومن خطط الهيئة خلال عام 2021، العمل على إصلاح جميع قنوات الري المتضررة في كافة المناطق، بالإضافة إلى تأمين الآليات الثقيلة التي تعمل في هذا المجال، حسب ما أفاد سلمان بارودو.

ونظرًا للنقص الحاد في صوامع الحبوب، ستعمل الهيئة خلال العام الحالي على إعادة تأهيل صوامع صرين وصوامع منطقة صباح الخير.

وبعد احتلال تركيا لمنطقتي رأس العين وتل أبيض ظهر نقص في صوامع الحبوب كون المنطقتين تحتويان 5 صوامع، كانت الإدارة الذاتية تخزن فيها الحبوب وخاصة القمح.

وستعمل الهيئة خلال عام 2021 على إنشاء العديد من البيوت البلاستيكية في مناطق الرقة والطبقة ومناطق عديدة في إقليم الجزيرة.

واختتم سلمان بارودو حديثه بالقول "نحن مستمرون بعملنا، وسنعمل قدر المستطاع على دعم الواقع الاقتصادي والزراعي خلال عام 2021، بشكل أكبر من العام المنصرم، وسنستمر باستلام المحاصيل الزراعية من المزارعين، مثل ما فعلنا في الأعوام السابقة، ونأمل أن يكون عام 2021 عام خير على جميع المناطق في سوريا".

والجدير بالذكر أنه خلال عام 2020 استلمت هيئة الاقتصاد والزراعة أكثر من611 ألف طن من القمح، و117 ألف طنًّا من الشعير، و528 طنًّا من العدس، و611طنًّا من الحمص بأسعار كانت مناسبة للفلاحين في كافة مناطق شمال وشرق سوريا.

(سـ)

ANHA