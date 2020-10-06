هيئة الاقتصاد والزراعة تبدأ بتشغيل صوامع الطبقة

بعد الاحتلال التركي لمناطق سريه كانيه وكري سبي، استولى الاحتلال التركي ومرتزقته أيضاً على مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية.

وحول إقدام الاحتلال التركي ومرتزقته على الاستيلاء ونهب الأراضي والمحاصيل الزراعية، قال الرئيس المشترك لهيئة الزراعة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا سليمان بارودو، إن المناطق التي احتلها الجيش التركي ومرتزقته هي بمعظمها أراضي زراعية، وأضاف بهذا الصدد :"منطقة سريه كانيه هي منطقة رئيسية في دعم مناطق شمال وشرق سوريا بالمحاصيل الزراعية، حيث إن معظم الأراضي الزراعية في المنطقة هي أراضي مروية".

ونوه بارودوا إلى أنه بعد الاحتلال وقعت مساحات شاسعة من هذه الأراضي الزراعية تحت احتلال الجيش التركي ومرتزقته، كما أقدم جيش الاحتلال والمرتزقة على نهب صوامع ومراكز تخزين المحاصيل الزراعية مثل القمح والشعير والقطن، وكذلك الأسمدة الزراعية.

ونوه بارودو إلى أن عمليات السلب والنهب لم تقتصر على القطاع الزراعي، بل شملت أيضاً قطاع الثورة الحيوانية، وأضاف: "تم نهب الماشية أيضاً، كما تم إخراج قسم كبير من الثروة الحيوانية إلى خارج مناطق شمال وشرق سوريا".

وحول الصوامع الموجودة في منطقة كري سبي قال سليمان بارودو: "توجد هناك صوامع الدهليز وشركراك، وقد تعرضت للسلب والنهب أيضاً من قبل الدولة التركية ومرتزقتها. الاحتلال التركي لتلك المناطق، وبالتالي الاستيلاء على صوامع ومخازن المحاصيل الزراعية ألحقت ضرراً كبيراً باقتصاد المنطقة، لأنها تسببت في انخفاض مخزون البذار والطحين".

الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد والزراعة في شمال وشرق سوريا سليمان بارودو نوه إلى أن انخفاض مخزون الطحين والبذار اضطرهم إلى البدء بتشغيل صوامع الطبقة، وأضاف: "تبلغ الطاقة التخزينية في صوامع الطبقة أكثر من 120 ألف طن، ولقد بدأنا بتشغيلها قبل موسم الحصاد، وبدأنا بتوريد القمح وتخزينه في صوامع الطبقة".

(ك)

ANHA