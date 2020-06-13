هيئة الاقتصاد تُدعو المزارعين لعدم حرق بقايا المحاصيل الزراعية

وتوجهت هيئة الاقتصاد والزراعة في الإدارة الذاتية بنداء إلى الفلاحين والمزارعين في شمال وشرق سوريا، بنداء يُحذّر من تبعات حرق المحاصيل الزراعية أو ما يسمى( الفراز) وذلك خلال تعميم صدر عن الهيئة اليوم.

وجاء في نصه:

"تُهيب هيئة الاقتصاد والزراعة بالإخوة الفلاحين والمزارعين، بعدم حرق بقايا المحاصيل الزراعية(الفراز)، كون حرق هذه البقايا يؤدي إلى قلة خصوبة الأرض وبالتالي حرق المواد العضوية الموجودة في الطبقة السطحية للتربة، كما يؤدي لقتل الكائنات الحية المفيدة للتربة حيث تؤدي هذه( الكائنات والحشرات) دوراً نافعاً وهاماً في التربة، كما ويلحق أضراراً جسيمة بالبيئة وعلى الإنسان والحيوانات، وأيضاً تلحق أضراراً بالغة بالأعمدة الخشبية الكهربائية ضمن هذه الحقول مما يؤدي خروج العشرات من القرى عن الخدمة وبالتالي حرمانهم من الكهرباء والمياه."

(أ ك)

ANHA