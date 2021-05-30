هيئة الاقتصاد تفتتح أوّل معمل للأجبان والألبان على مستوى إقليم الجزيرة

وتوافد اليوم، المئات من أهالي منطقة ديرك ووفود من المجلس التنفيذي في إقليم الجزيرة وهيئات ومؤسسات الإدارة الذاتية ومجلس عوائل الشهداء ومؤتمر ستار إلى معمل زوزان للأجبان والألبان للمشاركة في مراسم افتتاح المعمل.

مراسم الافتتاح بدأت بالوقوف دقيقة صمت، ثمّ ألقت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في إقليم الجزيرة نظيرة كورية كلمة، قالت فيها: "إنّ هذا المعمل هو الأوّل من نوعه باسم المرأة ومشاريع المرأة والمعمل الثاني على مستوى شمال وشرق سوريا".

وتابعت نظيرة: "إنّ الهدف من هذا المعمل هو تطوير اقتصاد المرأة وتوفير فرص العمل لها، وتأمين الاكتفاء الذاتيّ".

وأشارت نظيرة: "لقد حقّقت المرأة النجاح في كافة المجالات السياسية والعسكرية وخاصّة في المجال الاقتصادي، وقدّمت الإدارة الذاتية تسهيلات خلال الثورة لفتح مشاريع اقتصادية تدعم اقتصاد المنطقة، وجاء افتتاح مثل هذه المشاريع تخفيفاً للحصار الخانق عن مناطق شمال وشرق سوريا والاستفادة من المواد الأولية المتوفّرة فيها لغنى المنطقة بهذه المواد".

وفي لقاء خاص خلال مراسم الافتتاح، صرّحت الرئيسة المشتركة لهيئة الاقتصاد في إقليم الجزيرة هدية علي قائلة: "إنّ افتتاح معمل زوزان للأجبان والألبان في ديرك ضمن المشاريع الخاصة للمرأة وتطويرها ويعتبر هذا المشروع الأوّل في المنطقة خلال الثورة".

ووضّحت هدية: "إنّ المنطقة بحاجة ماسّة إلى هكذا مشاريع لدعم الاقتصاد والمرأة ولكسر الحصار المفروض على المنطقة، الذي أثّر سلباً على الاقتصاد".

وأضافت هدية: "الغاية من المعمل التقليل من الاستيراد والاعتماد على الاكتفاء الذاتي والإنتاج المحلّي، فقد تمّ التّحضير لهذا المعمل منذ سنة تحت إشراف اقتصاد المرأة، وقد أمّن فرص عمل لـ 25 عاملة".

وأشارت هدية: "إنّ المعمل تعاقد مع أصحاب الثروة الحيوانية لشراء الحليب، كما تمّ دعمهم وتأمين العلف لهم بأسعار مقبولة".

وبعد الانتهاء من الكلمات، تمّ قصّ شريط الافتتاح من قبل الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في إقليم الجزيرة نظيرة كورية، وفاطمة يوسف والدة الشهيد هارون، ثمّ توجّه الحضور والوفود المشاركة في افتتاح المعمل إلى داخل المعمل بعد تشغيل الآلات وبدء العمل من قبل العاملات فيه.

(ع ع /إ)

ANHA