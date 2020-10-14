هيئة الاقتصاد في الجزيرة تناقش الواقع الصناعي في المنطقة

عقدت هيئة الاقتصاد والزراعة، اليوم، الاجتماع السنوي الثالث، للصناعة، وذلك في مقر الهيئة بمدينة قامشلو.

وخلال ذلك، ناقشت مديريات وغرف الصناعة، في إقليم الجزيرة، الواقع الصناعي في المنطقة، إلى جانب التباحث حول أبرز الصعوبات التي تواجه عملهم.

وكان أبرزها الحصار المفروض وهجمات الاحتلال التركي على المنطقة.

إلى جانب طرح بعض المقترحات التي من شأنها النهوض بالواقع الصناعي، وأهمها إنشاء مدينة صناعية في مقاطعتي الحسكة وقامشلو.

الإداري في المديرية العامة للصناعة لمقاطعة قامشلو، آزاد حسو، أوضح أنهم ناقشوا أيضاً، خلال الاجتماع، كيفية تسيير المصانع والمعامل، وكيفية تقديم الدعم للمصانع.

وأشار إلى أن انتشار فيروس كورونا والحظر المطبّق لاحتوائه أثّر بشكل سلبي في واقع الصناعة بشكل عام، بالإضافة إلى الحصار المفروض على المنطقة، الذي تسبّب بعدم وصول القطع والمستلزمات الصناعية إليها.

(س آ/ أ ب)

ANHA