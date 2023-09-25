هيئة الاقتصاد في الإدارة الذاتية تصدر قرارات تخص تصدير المواشي

اصدرت هيئة الاقتصاد في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، تعميماً، تضمن قرارات خاصة بتصدير المواشي والاعداد المسموحة بها، وأكدت أن القرار سيكون سارياً حتى نهاية العام الحالي.
المجتمع والحياة 2023-09-25T15:38:00 مركز الأخبار

وجاء في نص التعميم الذي استند إلى "كتاب المجلس التنفيذي رقم /6248/ تاريخ 23-9-2023، وبناء على كتاب هيئة الزراعة والري رقم /660/ تاريخ 30-8-2023، وبناء على الاجتماع المنعقد في هيئة الاقتصاد بتاريخ 17-9-2023 وبحضور كل من: اتحاد غرف التجارة في شمال وشرق سوريا، واتحاد الأصناف في شمال وشرق سوريا، واتحاد الفلاحين والثروة الحيوانية في شمال وشرق سوريا، واتحاد الجزارين في إقليم الجزيرة

ونصه كالتالي:

1- إنهاء‏ العمل بالقرار رقم /99/ تاريخ الصادر من المجلس التنفيذي والتّعديلات اللاحقة في القرار رقم /234/ تاريخ 7/8/2023

2- تحدد الحصة التصديريّة للمواشي اعتباراً من تاريخ 25/9/2023 وحتّى نهاية العام الحالي كالتالي:

أ- خراف: تقييد حركة المعبر بعدد محدّد لا يتجاوز /2500/ ألفان وخمسمائة رأس خروف يومياً وبذلك لا يتجاوز 65000 خمسة وستون ألف رأس خروف شهرياً ولا يتعدى /195000/ مئة وخمسة وتسعون ألف رأس خروف خلال الربع الواحد بشرط ألا يقل وزن الخروف الواحد عن /45/ كيلو غرام.

ب- العجول: تقييد حركة المعبر اليومية بعدد لا يتجاوز /75/ خمسة وسبعون عجل وبمعدل لا يتجاوز /1950/‏ عجل شهرياً بشرط

ألا يقل وزن العجل الواحد عن 400‏ كيلو غرام.

3- يُمنع تصدير إناث (الأغنام - الأبقار) منعاً باتاً.

4- تمنع حركة الترانزيت الخاصة بالمواشي (أغنام - أبقار - خراف - عجول) خلال الفترة المذكورة في القرار

5- يتم العمل بمضمون هذا القرار حتى نهاية العام الحالي".

(سـ)


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