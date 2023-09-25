هيئة الاقتصاد في الإدارة الذاتية تصدر قرارات تخص تصدير المواشي

وجاء في نص التعميم الذي استند إلى "كتاب المجلس التنفيذي رقم /6248/ تاريخ 23-9-2023، وبناء على كتاب هيئة الزراعة والري رقم /660/ تاريخ 30-8-2023، وبناء على الاجتماع المنعقد في هيئة الاقتصاد بتاريخ 17-9-2023 وبحضور كل من: اتحاد غرف التجارة في شمال وشرق سوريا، واتحاد الأصناف في شمال وشرق سوريا، واتحاد الفلاحين والثروة الحيوانية في شمال وشرق سوريا، واتحاد الجزارين في إقليم الجزيرة

ونصه كالتالي:

1- إنهاء‏ العمل بالقرار رقم /99/ تاريخ الصادر من المجلس التنفيذي والتّعديلات اللاحقة في القرار رقم /234/ تاريخ 7/8/2023

2- تحدد الحصة التصديريّة للمواشي اعتباراً من تاريخ 25/9/2023 وحتّى نهاية العام الحالي كالتالي:

أ- خراف: تقييد حركة المعبر بعدد محدّد لا يتجاوز /2500/ ألفان وخمسمائة رأس خروف يومياً وبذلك لا يتجاوز ‎65000 خمسة وستون ألف رأس خروف شهرياً ولا يتعدى /195000/ مئة وخمسة وتسعون ألف رأس خروف خلال الربع الواحد بشرط ألا يقل وزن الخروف الواحد عن /45/ كيلو غرام.

ب- العجول: تقييد حركة المعبر اليومية بعدد لا يتجاوز /75/ خمسة وسبعون عجل وبمعدل لا يتجاوز ‎/1950/‏ عجل شهرياً بشرط

ألا يقل وزن العجل الواحد عن ‎400‏ كيلو غرام.

3- يُمنع تصدير إناث (الأغنام - الأبقار) منعاً باتاً.

4- تمنع حركة الترانزيت الخاصة بالمواشي (أغنام - أبقار - خراف - عجول) خلال الفترة المذكورة في القرار

5- يتم العمل بمضمون هذا القرار حتى نهاية العام الحالي".

(سـ)