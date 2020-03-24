حيا غويران والنشوة في الحسكة يستثنيان نفسيهما من قرار الحظر!

رغم إعلان حالة حظر التجوال في مناطق شمال وشرق سوريا, وتأكيد مديرية الصحة وخلية الأزمة على ضرورة الالتزام به، إلا أن العديد من الأهالي لم يعيروا أهمية لهذه التوصيات والقرارات.

وفي بعض المناطق ترى المدنيين يعيشون حياة طبيعية دون اتخاذ إجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا بعين الاعتبار أو بالجدية اللازمة.

ودخلت أحياء مدينة الحسكة يومها الثاني من الحظر، في التزام شبه تام من قبل أهالي الأحياء الشمالية "تل حجر، ناصرة، كلاسة والصالحية" وغيرها، ولكن الأحياء الجنوبية أثنت نفسها من هذا الحظر.

ومن تلك الأحياء التي لم تلتزم واستثنت نفسها من الحظر حيا غويران والنشوة المتواجدان في الجهة الجنوبية من مدينة الحسكة, حيث لم يتقيد الحيان بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا, على الرغم من تجوال سيارات تدعو الأهالي إلى الالتزام بالقرارات والبقاء في المنازل.

وعلى الرغم من الانتشار الكثيف للقوى الأمنية داخل الحيين، إلا أن الأهالي مستمرون في ممارسة أعمالهم اليومية من بناء وتجول في الحارات بدون سبب، وشرب الأركيلة والجلوس في مجموعات على الأرصفة في الشوارع.

اللجان الصحية والقوى الأمنية يقدمون النصح للأهالي ويوضحون مدى خطر الفيروس، إلا أن الاستهتار والاستخفاف بهذا المرض من قبل المواطنين في حيي غويران والنشوة يحولان دون تطبيق الحظر, كما أن الأهالي لا يتبعون هذه التعليمات.

وأوضح المدنيون أسباب عدم تقيدهم بقرار حظر التجوال, بأنهم لم يتعودوا على الجلوس في المنزل, كذلك لا توجد مياه في أغلب المنازل.

ويبررون أيضاً عدم تطبيقهم الحظر بعدم قدرتهم على منع أطفالهم من الخروج، ويقولون "نحن ما نقدر نضبط ولادنا وحظر كمان ما يقدر يضبطون".

(هـ ن)

ANHA