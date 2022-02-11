حي الشيخ مقصود.. نصب خيمة اعتصام من أجل حرية القائد أوجلان

وشارك في اليوم الأول لخيمة الاعتصام التي نصبها مؤتمر ستار وحزب الاتحاد الديمقراطي بجانب مركز حركة الشبيبة الثورية السورية في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود، كل من كومين الشهيدة روجين، وكومين الشهيد باكور، والمجلس الصحي، وأكاديمية المجتمع الديمقراطي.

وزُينت الخيمة بصور القائد عبد الله أوجلان وأعلام مؤتمر ستار، وحزب الاتحاد الديمقراطي، وحركة المجتمع الديمقراطي، وحركة الشبيبة الثورية.

بالإضافة إلى يافطات كتب عليها "عهدنا أن نحطم نظام إمرالي وأن نعيش أحراراً مع القائد آبو، المؤامرة الدولية هي هجوم على الإنسانية، سنكسر العزلة ونحطم الفاشية ونبني الأمة الديمقراطية، بإدارة المرأة الحرة تفشل المؤامرة ونضمن حرية القائد والمجتمع".

وبدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت، من ثم تحدث عضو مجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي بدران حمو "مع مرور الذكرى الـ 23 على المؤامرة وأسر القائد عبد الله أوجلان، نؤكد أنهم كانوا يريدون من خلال هذه المؤامرة استهداف القضية الكردية وحركة حرية كردستان".

وشدد حمو على ضرورة تصعيد النضال من أجل حرية القائد أوجلان، وقال: "مشروع القائد معتمد على التعايش المشترك وأخوة الشعوب، وعلينا أن نسير وننظم أنفسنا وفق مشروع الأمة الديمقراطية ومواجهة كل من يريد استهداف هذا المشروع".

واستنكرت العضوة في مؤتمر ستار، فارجين محمد، المؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان منذ 23 عاماً، وارتكاب الدولة التركية أبشع الجرائم والانتهاكات بحق الإنسانية في الشرق الأوسط.

وأشارت فارجين إلى أنه بشخصية القائد عبد الله أوجلان تتآمر الدول، وعلى رأسها الدولة التركية، على شعوب الشرق الأوسط، وخاصة الشعب الكردي، وترتكب جرائم الإبادة بحقه، وقالت "تجاوزت تركيا كل المفاهيم الأخلاقية وانتهكت حقوق الإنسان وتجاهلت كافة المواثيق الدولية".

وناشدت فارجين باسم كافة شعوب المنطقة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان العالمية ولجنة مناهضة التعذيب الأوروبية القيام بدورها وإطلاق سراح القائد أوجلان.

ونوّهت فارجين محمد إلى أن نضال الشعوب سيبقى مستمراً بكافة المجالات، مثلما انتصارنا في كوباني والانتصار الأخير في الحسكة، ونعاهد بأن الشعوب ستنتصر على كافة المؤامرات.

أما عضوة المبادرة السورية لحرية القائد أوجلان، آمنة خضرو، فقالت "نحن الشعب بكافة المكونات نظمنا أنفسنا وسرنا على فلسفة وفكر القائد آبو، وسنطالب بحرية قائدنا حتى نصل إلى حريته الجسدية".

كما أكدت عضوة كومين الشهيدة كولي سلمو، وفاء إبراهيم، أن اعتقال القائد أوجلان عام 1999 كان هدفه تصفية الشعب الكردي وإبعاد القائد عبد الله أوجلان عن شعبه.

وبعدها تم عرض سينفزيون حول المؤامرة الدولية واعتقال القائد أوجلان في 15 شباط عام 1999.

والجدير بالذكر أن خيمة الاعتصام من أجل حرية القائد عبد الله أوجلان ستستمر ثلاثة أيام.

(م ح)

ANHA