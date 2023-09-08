هونغ كونغ تواجه الأمطار الأكثر غزارة منذ نحو 140 عاماً

تواجه هونغ كونغ اليوم الجمعة، أمطاراً هي الأكثر غزارة منذ بدء تسجيل بيانات الطقس عام 1884، ما أثار فيضانات وبلبلة كبرى في المواصلات، بعد أقل من أسبوع على حلول إعصار شديد.

وذكرت وكالة رويترز أن الأمطار الغزيرة أسفرت عن مصرع شخص وإصابة 83 آخرين.

من جهة أخرى، تسجل شينجين، المدينة الكبرى المحاذية لهونغ كونغ، منذ الخميس هطول أمطار هي الأكثر غزارة منذ العام 1952، حسب وسائل الإعلام الرسمية الصينية.

وسجّلت المنطقة ظروفاً جوية قصوى ودرجات حرارة قياسية هذا الصيف، وهي ظواهر تتفاقم شدتها بسبب التغيّر المناخي، حسب العلماء.

وأعلنت السلطات إغلاق المدارس "بسبب الظروف القصوى" ووقف عمل بعض أجهزة الجمارك على الحدود بين هونغ كونغ وشينجين، المدينة البالغ عدد سكانها 17,7 مليون نسمة والتي تشكل مقراً للعديد من شركات التكنولوجيا.

وعُلّقت المداولات في بورصة هونغ كونغ ليوم الجمعة بسبب الأحوال الجوية، فيما فتحت بورصة شينجين على تراجع صباحاً.

وذكرت سلطات هونغ كونغ أن شينجين تستعد لتفريغ مياه خزاناتها، ما قد يتسبب بفيضانات في بعض أنحاء شمال هونغ كونغ.

واجتاح الإعصار هايكوي تايوان في مطلع الأسبوع فتسبّب بإصابة نحو مائة شخص بجروح واقتلع أشجاراً وألحق أضراراً بطرق قبل أن يتوجّه إلى جنوب الصين بعد تراجعه إلى مستوى عاصفة.

وحلّ إعصاران متتاليان هما ساولا وهايكوي على جنوب الصين في نهاية الأسبوع الماضي.

وزاد التغيّر المناخي من شدة العواصف المدارية التي باتت تترافق مع أمطار أكثر غزارة ورياح أكثر قوة، ما يتسبّب بفيضانات مفاجئة وأضرار على السواحل، حسب خبراء.

وعرفت العاصمة الصينية بكين أواخر تموز ومطلع آب أشد أمطار هطلت عليها منذ 140 عاماً وطالت بصورة خاصة مقاطعة هيباي المحاذية، متسبّبة بمقتل عشرات الأشخاص وموقعة أضراراً جسيمة.

(م ش)