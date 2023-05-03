هولير ثاني أكثر المدن في العراق تسجيلاً للانتهاكات ضد الصحفيين/ات

سجلت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق (PFAA) ارتفاعاً في أعداد الانتهاكات ضد حرية العمل الصحفي في البلاد، خلال الفترة الممتدة من 3 أيار 2022 ولغاية 3 أيار 2023.

ووثقت الجمعية في بيان اليوم، "345 حالة بين اعتقال واحتجاز وتهديد وعرقلة تغطيات وضرب وإهانات قصدية، فضلاً عن دعاوى قضائية وإجراءات حكومية أسهمت بالتضييق والمنع".

وأشارت إلى عدم خلو أية محافظة عراقية من تسجيل انتهاكات بحق الصحفيين/ات والمؤسسات الإعلامية، حيث جاءت بغداد بالمرتبة الأولى بأكثر المدن تسجيلاً للانتهاكات بواقع (85) حالة، وهولير ثانياً بتسجيل (74) حالة، تليها كركوك (30) حالة، والسليمانية (29)، والبصرة (27).

وارتفع معدل الانتهاكات في هولير معقل الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK)، عن العام المنصرم، بـ 18 حالة إذ سجلت هولير في الفترة الممتدة بين 3 أيار 2021 ولغاية 2 أيار 2022، (56) حالة انتهاك، وقد تساوت مع بغداد بعدد الانتهاكات ضد الصحفيين/ات.

(س ر)