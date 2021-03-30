حوار استراتيجي بين واشنطن وبغداد الشهر المقبل

وقال قسم شؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الأمريكية من خلال حساب تابع لها عبر "تويتر"، إن "الولايات المتحدة ستعقد مع جمهورية العراق محادثات الحوار الاستراتيجي عبر دائرة فيديو مغلقة في 7 أبريل بحسب اتفاقية الإطار الاستراتيجي لسنة 2008 بين البلدين".

وأوضح أن "المحادثات ستتناول قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب، والاقتصاد والطاقة، والمسائل السياسية والتعاون في مجال التعليم والثقافة".

ويأتي ذلك بعد أن أرسل العراق مذكرة رسمية إلى الولايات المتحدة يطلب تحديد موعد لجولة جديدة من المحادثات حول العلاقات الثنائية وتحديدًا انسحاب القوات المقاتلة المتبقية.

وقال 3 مسؤولين حكوميين، إن المذكرة سلمت إلى السفير الأميركي في العراق ماثيو تولر في وقت سابق من هذا الشهر، مشيرين إلى أن العراقيين يأملون في إجراء المناقشة في أبريل المقبل.

(ي ح)