حوالي 148 مليون لتر من مازوت التدفئة تم توزيعها حتى الآن

تستمر مديرية المحروقات في الإدارة الذاتية بشمال وشرق سورية بسد حاجات الأهالي من مازوت التدفئة مع اقتراب فصل الشتاء وحاجات المشاريع الصناعية والزراعية التي باتت تعتمد على محركات الديزل في توليد الطاقة الكهربائية وتفعيل قنوات الري بعد خروج جلّها عن الخدمة على إثر انخفاض منسوب مياه نهر الفرات وخروج مجموعات التوليد في السدود الـ 3 عن الخدمة.

وكانت هيئة المحروقات قد قسمت عملية توزيع مازوت التدفئة على دفعتين، مخصصة 200 لتر لكل عائلة وبسعر مدعوم 19700، حيث وزعت المديريات الفرعية في الأقاليم التابعة للإدارة الذاتية نحو 148 مليون لتر على 672،698 عائلة في مختلف مناطق شمال وشرق سورية وذلك حسب الإحصائيات والجداول التي تم إعدادها في وقت سابق للعائلات المستحقة من سكان أصليين ونازحين ومهجرين.

وأوضح الرئيس المشترك لهيئة المحروقات في شمال وشرق سورية صادق الخلف " في مدينة كوباني فقد تم التوزيع فيها على دفعتين وبكمية وصلت لـ إلى1,601062 لتر، أمّا في مدينة الطبقة فقد انتهوا من الدفعة الأولى وانتقلوا إلى الدفعة الثانية ووصلت الكمية الموزعة إلى، 1,766,951لتر، وفي الرقة 994,200 لتر، ومنبج 1,636,418ودير الزور 3,704,710لتر، ومازال العمل جاري بالتوزيع من الدفعة الأولى.

وأضاف " في إقليم الجزيرة والمناطق التي تُتبع لها بشكل عام وصل الرصيد الإجمالي من المخصصات المستحقة للأهالي من الدفعة الأولى إلى 7,235,407 لتر.

وسلّط صادق الخلف الضوء على أسباب التأخر في توزيع مازوت التدفئة هذا العام حيث أشار إلى توقف عملية توزيعه لدعم المشاريع الزراعية التي خرجت مشاريع ريها عن الخدمة بعد انخفاض منسوب مياه نهر الفرات التي كانت تغذي قنوات الري مما دفع مديريات الزراعة لإعادة تفعيلها عن طريق محركات الديزل وإيقاف توزيع دفعات مازوت التدفئة خلال الشهرين الماضيين لإنقاذ الموسم الزراعي، إضافة إلى انقطاع الكهرباء عن غالبية مناطق شمال وشرق سورية بعد خروج مجموعات التوليد في السدود الثلاثة عن الخدمة مما زاد في الطلب على المحروقات لتشغيل المولدات الكهربائية التي باتت متزايدة بشكل كبير وتحتاج لكميات كبيرة من المازوت.

وأكد الخلف أن هيئة المحروقات مستمرة في توزيع مازوت التدفئة حتى الانتهاء منها بشكل كامل، مشيراً إلى موضوع المخيمات العشوائية التي تنتشر في مناطق شمال وشرق سورية، حيث ستصلهم مخصصاتهم من المازوت حسب الإحصائيات التي أجريت لأعدادهم.

(مـ)

ANHA