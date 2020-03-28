حواجز من المدنيين في الشهباء تمنع دخول الغرباء إلى المقاطعة

المُهجّر صلاح العبدالله، المقيم في ناحية أحداث في مقاطعة الشهباء لفت إلى أنهم شكلوا حواجز في الطرق الرئيسة والفرعية لمنع دخول الأشخاص والسيارات الغريبة إلى المنطقة.

وأضاف العبدالله :" إننا لا نريد تفشي هذا الوباء في مناطقنا لذلك نتناوب من الساعة 7:00 صباحا إلى الساعة20:00 بالتعاون مع أبناء القرية، ونناشد جميع الأهالي بالمكوث في منازلهم وعدم الخروج".

محمد عموري الذي يناوب على حاجز في ناحية فافين بمقاطعة الشهباء، دعا الأهالي للتقيد "بالتعليمات وتنفيذ الإجراءات المطلوبة، للمساهمة في منع ظهور هذا الوباء في مناطقنا".

وتؤدي تلك الحواجز مهام توعوية عبر إرشاد الأهالي إلى طرق الوقاية من فيروس كورونا.

وقال المُهجّر محمد عجو المقيم في قرية معرة المسلمية" نقوم بتنبيه أبناء قرانا إلى عدم الخروج، و تأجيل جميع الزيارات، والبقاء في المنازل للوقاية من هذا الوباء، علينا جميعا أن نتعاون و نساعد بعضنا البعض للوقاية من الفيروس".

(كروب/م)

ANHA