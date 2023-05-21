هطولات مطرية في الجزيرة تسبّبت بتضرر بعض المحاصيل الزراعية

شهد إقليم الجزيرة في ساعات متأخرة من مساء أمس واليوم، هطولات مطرية، كانت غزيرة في ناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة، مصحوبة بحبات البَرَد، مما ألحق أضراراً بالمزروعات.

ولم تتمكن لجنة الزراعة في ناحية تل تمر بمقاطعة الحسكة، إحصاء الأضرار التي لحقت المحاصيل الزراعية والمزروعات، نظراً لعدم قدرتها الوصول إلى الحقول والأراضي الزراعية للكشف عليها جراء صعوبة الوصول إليها.

ومن المقرر أن تكشف اللجنة عن تلك الأضرار، بعد الكشف على الأراضي الزراعية في الناحية، خلال اليومين المقبلين، على ما نقله مراسلنا عن اللجنة.

(م ح)

ANHA