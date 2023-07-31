حتى عربات الأطفال وكراسي المرضى تستخدم لنقل المياه

في ظل استمرار أزمة المياه في مدينة الحسكة، نتيجة قطع مياه محطة علوك من قبل الاحتلال التركي، يبدو المشهد واحداً، حينما تنتقل من حي لآخر، أو من شارع لآخر، أو حينما تصل إلى موقع عالٍ ضمن المدينة، ترى خزان "المياه الأحمر" فوق سطح كل منزل، ونساء مع أطفالهن حاملين (جالونات) المياه وأخريات يضعن الدلو فوق رؤوسهن، ويركضن ليفرغنه في المنزل ويعُدن مجدداً ليملأنه بالمياه، وكأن لا عمل ولا راحة لهؤلاء الناس، سوى الحصول على أكبر قدر من المياه.

ومع استمرار المعاناة، لجأ سكان مدينة الحسكة إلى استخدام طرق عديدة لنقل المياه، لتوفير الجهد والوقت، في ظل الصمت التي يبديه دعاة الإنسانية، حيال استمرار جريمة الاحتلال التركي بحق أكثر من مليون ونصف المليون نسمة.

حيث حوّلوا خلال رحلة حصولهم على المياه، عربات أطفالهم الصغار، والعربات والكراسي المتحركة الخاصة بالمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة إلى وسائل نقل للمياه، كما لجأ بعضهم إلى صنع عربة خشبية بأربع عجلات خاصة لنقل (الجالونات).

هذه الحال في الحسكة، تبدأ في الصباح الباكر ولا تنتهي، وتتوالى الأيام ولا همّ للجميع سوى الحصول على المياه لمنزله بأي طريقة كانت.

(م ح)

ANHA