حتى اللحظة.. حصيلة التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية "استشهاد 28 فلسطينياً، بينهم 10 أطفال وسيدة وإصابة أكثر من 152 بجراح مختلفة"، إثر الغارات الإسرائيلية المكثفة على مناطق قطاع غزة.

وذكر مراسلنا أن الجيش الإسرائيلي دمر منازلاً بشكلٍ كلي وأصاب منشآت مدنية، وهي الخطوة التي حذرت الفصائل الفلسطينية منها.

في سياق متصل، قتل إسرائيليان وأصيب نحو 10 آخرين بينهم حالة حرجة، إثر رشقاتٍ صاروخية مكثفة أطلقتها الفصائل الفلسطينية صوب البلدات الإسرائيلية القريبة من القطاع.

وأعلنت الفصائل أنها "استهدفت مستوطنات الغلاف برشقاتٍ صاروخية مكثفة رداً على تدمير المنازل".

فيما قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إنه في ختام تقييم للوضع، في مقر قيادة المنطقة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، تقرر تشديد قوة الهجمات في قطاع غزة بشكل أكبر وكذلك وتيرة الهجمات، "ونحن في ذروة معركة".

يأتي ذلك، وسط استمرار القصف المتبادل بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، دون حديثٍ عن وساطة قريبة تنهي حالة التصعيد.

(ع م)