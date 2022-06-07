حسين كوجر: مستعدون لأي حرب ستشن علينا وحان الوقت ليتحد الشعب مع أبنائه في الخنادق

أجرت وكالتنا لقاء مع القيادي في قوات سوريا الديمقراطية، حسين كوجر، حول خطط تركيا لاحتلال الأراضي السورية.

خلال اللقاء قال حسين كوجر: "دولة الاحتلال التركي كانت واحة للمرتزقة واليوم تريد التخلص منهم بعد أن أصبحوا عبئاً عليها ولا تستطيع فتحاول تصديرهم لمناطقنا، وذلك لتهجير الأهالي والقيام بمخططها الهادف للتغيير الديمغرافي".

'نحن نستمد قوتنا من شعبنا'

حول التهديدات التي تتعرض لها المنطقة أشار حسين كوجر: "الحرب أصبحت جزءاً من حياتنا اليومية، وشعبنا بات يُعرف بشعب الحرب الثورية، وهو اليوم متسلح بالمعرفة والوعي، ولم يعد ذاك الشعب الذي ينخدع بسهولة، فمَن هزم مرتزقة داعش بعزيمة أبنائه بروحه الثورية لن تستطيع أي قوة في العالم هزيمته، ونحن نستمد قوتنا من شعبنا".

وأضاف: "إما العيش بكرامة على هذه الأرض أو الموت بشرف، نحن لا نرضى لأهلنا بالعيش في المخيمات يكفي تشرداً لأبناء هذه الأرض الذين يناضلون منذ عصور لنيل حريتهم، ولهذا حان الوقت ليتحد الشعب مع أبنائه في الخنادق".

'نحن على أتم الاستعداد لأي هجوم محتمل'

في إشارة إلى التهديدات الأخيرة من قبل دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها بشن هجوم جديد قال كوجر: "على دولة الاحتلال التركي أن تعي جيداً أننا لسنا كما كنا من قبل، فالمعارك التي خضناها سابقاً كانت تنقصنا فيها الخبرة، أما الآن فنحن على أتم الاستعداد لأي حرب ستشن علينا".

وتابع: "إذا فكروا في الدخول إلى مناطقنا ستكون حينها نهاية أردوغان ونظامه، وإذا جرت معركة فإنها ستسير عكس المتوقع، وسننتصر فيها فأرضنا ستكون مقبرة الأعداء، ونحن واثقون كل الثقة بأنها معركة القضاء على النظام التركي الفاشي نهائياً، كما قضينا من قبل على مرتزقة داعش الذين كانت تدعمهم الدولة التركية".

مؤكداً "نحن لا نعول على أحد نحن نعول فقط على شعبنا، أما بقية القوى الموجودة هنا فهي لحماية مصالحها ولا يهمها إن نلنا حريتنا أم لا".

طالب القيادي في قوات سوريا الديمقراطية حسين كوجر في نهاية حديثه الأهالي في المنطقة بالالتفاف حول قوات سوريا الديمقراطية، وعدم الاكتراث للإشاعات التي تروجها دولة الاحتلال التركي عبر عملائها لترهيب الأهالي، متعهداً لهم بالنصر في حال حصلت معركة.

(ن ك/ د)

ANHA