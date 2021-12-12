حسين كوجر: مقاومة الشعب والمقاتلين أفشلت الهجمات الاحتلالية

وعقد القيادي في قوات سوريا الديمقراطية في إقليم الفرات حسين كوجر في مدينة كوباني اجتماعاً يتعلق بهجمات الدولة التركية على شمال وشرق سوريا. وحضر الاجتماع أسر مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية.

وخلال الاجتماع تم تقييم الوضع الأخير الذي تمر به المنطقة وهجمات الدولة التركية المحتلة والمقاومة الشعبية بوجه الهجمات.

وأشار حسين كوجر خلال الاجتماع إلى هدف الدولة التركية من الهجمات التي تشنها على المنطقة وتابع "في البداية هاجمت مرتزقة داعش أرضنا. وقف شعبنا بوجه الهجمات وقاوم وأظهر مقاتلونا أيضاً مقاومة لا مثيل لها. وعندما فشلت هجمات داعش بفضل المقاومة اعتبرت الدولة التركية هذا الأمر كهزيمة لها".

وتعليقاً على هجمات الدولة التركية على المنطقة، قال حسين كوجر "تريد الدولة التركية الانتقام لهزيمة داعش من خلال هجماتها على أرضنا. لكن مقاومة شعبنا وشبابنا التي دافعت عن أرضها أمام جميع أنواع الهجمات جعلت الدولة التركية تفشل في هجماتها".

واختتم القيادي في قوات سوريا الديمقراطية حسين كوجر حديثه قائلاً "ندعو شعبنا إلى الوقوف بجانب مقاتلي الكرامة لمواجهة جميع أشكال الهجمات وأن يقاوموا ويتبنوا أرضهم. وأن يتبنوا الشهداء لأنهم هم أصحاب هذا الجهد".

(ر)

ANHA