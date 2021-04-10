حسين الشيخ: مفتاح حل الأزمة السورية يكمن في شمال وشرق سوريا

لا يزال الحديث عن حل الأزمة السورية جاريًا وسط محاولات القوى الدولية والإقليمية الساعية إلى تحقيق مصالحها وأجنداتها في المنطقة عبر البوابة السورية.

وخلفت الأزمة حتى الآن مئات آلاف القتلى، ودمرت معظم المدن السورية الكبرى، ودفعت بالملايين للهجرة إلى خارج الوطن والنزوح داخله.

في هذا السياق، قال نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التشريعي في إقليم الفرات، وعضو المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، حسين الشيخ "إن الأزمة السورية بدأت على شكل انتفاضة سلمية، لتتحول فيما بعد إلى أزمة ثم إلى انتفاضة مسلحة وتهيئ الأرضية لدخول لاعبين دوليين إلى سوريا، وتفتح المجال لهم باحتلال أجزاء من أراضي سوريا مثل الاحتلال التركي لمناطق في شمال سوريا، لتتفاقم الأزمة ويصعب حلها".

وأشار حسين الشيخ إلى أن المشروع الذي يرغب فيه كل الشعب السوري، يكمن في الإدارة الذاتية الديمقراطية المتشكلة من المجالس والمؤسسات التي يديرها الشعب بأنفسهم، والتي ستكون بداية لحل الأزمة السورية.

وأكد الشيخ أن الحل لا يكمن إلا في الحوار السوري- السوري، ومفتاحه في شمال وشرق سوريا التي تحتضن كافة المكونات من الشركس والعرب والكرد والسريان والتركمان.

وأضاف "وحل الأزمة لا ينتج إلا في سوريا وبإشراك جميع القوى الموجودة على هذا الأرض وبمشاركة كافة المكونات القاطنة في سوريا ومن دون إقصاء أي طرف أو مكون أو دين أو مذهب في الحوار لإيجاد حل جذري وشفاف لإنهاء الأزمة".

وأوضح حسين الشيخ أنهم في الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، يتطلعون إلى إدارة لا مركزية ديمقراطية لسوريا المستقبلية، بما يرضي تطلعات وحلم ومطالب الشعب السوري.

(د أ)

ANHA