حسين الشيخ: خطر داعش مستمر وعلى كافة الدول استلام رعاياها

ما يزال خطر داعش يحدق بالعالم أجمع بشكل عام ومنطقة شمال وشرق سوريا بشكل خاص، لوجود الآلاف من أسر مرتزقة داعش في مخيم الهول في المنطقة، إضافة إلى وجود عناصر مرتزقة داعش في السجون لدى الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

'خطر داعش مستمر'

وعن ذلك يقول نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التشريعي في إقليم الفرات حسين الشيخ بأن "المجتمع كان قد وقع في خطر داعش وبات الناس يستيقظون على مشاهد القتل والذبح ورؤية الرؤوس المعلقة في الساحات بشكل شبه يومي، حتى تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من دحر مرتزقة داعش وتحرير المناطق السورية الواحدة تلوى الأخرى".

ويشير حسين الشيخ إلى أن خطر داعش لا يزال مستمراً على المنطقة ويتضح ذلك عبر العمليات الإرهابية التي تستهدف المدنيين بين الحين والآخر، ناهيك عن الخطر الذي تشكله عائلات المرتزقة الموجودين في مخيم الهول وحملهم للفكر المتطرف إلى الآن.

مطالبات بتشكيل محاكم خاصة

ويقول حسين "طالبنا مراراً وتكراراً بأن تتدخل القوى العالمية وتشكيل محكمة بخصوص الأسر التي جاءت من خارج سوريا، لكي يحاكمون أو تقام لهم محكمة خاصة في شمال وشرق سوريا، وأن نكون نحن كجزء من تلك المحكمة لأننا من تضرر من ذلك النهج".

وطالب الشيخ من المجتمع الدولي سواء عن طريق المنظمات الدولية والإنسانية أو الأمم المتحدة بإقامة محكمة لمرتزقة داعش وعائلاتهم في شمال وشرق سوريا.

وكما طالب بترحيل من لهم خطر وأولادهم وزوجاتهم على المجتمع، وأضاف قائلاً "ولكن دون استجابة مع العلم بأن بعض الدول استلمت بعض من رعاياها من الأطفال، ولكن أغلب الدول العالمية لم تستجب لهذا الطلب الهادف لتخفيف الخطر على هذه المنطقة".

'خطر داعش محدق بالعالم اجمع'

وأكد نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التشريعي في إقليم الفرات حسين الشيخ على أن خطر داعش محدق على الشرق الأوسط والعالم أجمع وليس في شمال وشرق سوريا أو سوريا فقط، واتضح هذا مما حدث من تفجيرات وعمليات الاغتيالات، وهم يتبنون هذه التفجيرات والاغتيالات".

هذا وبالرغم من المطالبات المتكررة من الإدارة الذاتية وممثليها من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بتشكيل محاكم خاصة بمرتزقة داعش وترحيل عائلاتهم من الذين يشكلون خطراً على المنطقة، إضافة إلى أخذ كل دولة رعاياها، إلا أنه لا استجابة إلى الآن من الأمم المتحدة وكافة الدول العالمية.

(ج)

ANHA