حصيلة وفيات كورونا ترتفع في إسرائيل وحكومة فلسطين تمدد حالة الطوارئ

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الاثنين: "ارتفاع حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد، لتسجل 234 حالة وفاة" مضيفةً: "إن هناك تراجع متواصل في معدل الإصابات بالفيروس، حيث سجلت في غضون الساعات الأخيرة 29 إصابة، وهو أقل معدل سجل منذ تفشي الفيروس في البلاد في آذار/مارس الماضي".

كذلك، سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية 16237 إصابة بفيروس كورونا, 6145 إصابة وُصفت بالطفيفة وتخضع للرقابة الطبية في الحجر الصحي المنزلي والفندقي، بينما هناك 72 شخصاً حالتهم وُصفت بالخطيرة جداً وموصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما تماثل للشفاء 9858 شخصاً بعد إصابتهم بالفيروس.

فيما ذكر الإعلام الإسرائيلي، أن وزارة الصحة تعارض توجّه الحكومة الإسرائيلية لإقرار مجموعة من التسهيلات وفتح سوق العمل، قائلة: "إن هذه الخطوة قد تؤدي لموجة ثانية من تفشي الفيروس".

في السياق نفسه، أوصت الحكومة الفلسطينية، برئاسة محمد اشتية، الرئيس محمود عباس، بتمديد حالة الطوارئ للشهر الثالث على التوالي، لمواجهة فيروس كورونا.

وقال اشتية، في بيان له: "إن التوصية جاءت بعد اجتماع للجنة الطوارئ، وقادة الأجهزة الأمنية، واللجنة الوبائية التابعة لوزارة الصحة، التي رأت بضرورة تجديد حالة الطوارئ لمدة شهر".

وحتى مساء أمس، سجلت الضفة الغربية، والقدس، وغزة، 353 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، فيما سجلت 169إصابة غير مؤكدة داخل مدينة القدس، بسبب منع السلطات الإسرائيلية لوزارة الصحة الفلسطينية بالعمل داخل القدس.

وكانت الحكومة الفلسطينية قد أعلنت حالة الطوارئ في الـ3 من آذار/ مارس الماضي، عقب الإعلان عن اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.

(ع م)