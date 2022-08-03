إنّ استخدام الدولة التركية لسلاح الاغتيال أو أداة المجزرة " SÎHA" والتي تشنّ عبرها هجماتها على أهالي شمال وشرق سوريا دون مواجهةٍ مباشرة وبشكلٍ متكرّر ودون أدنى محاسبة، هو واحدٌ من أكثر أساليب الحرب جبناً. لجأت الدولة التركية إلى استخدام أداة المجزرة هذه لأول مرّة باستهدافها للقياديات الثلاث في كوباني وبدأت بذلك هجماتها من بعيد دون مواجهةٍ مباشرة.

استهداف القياديين والبراديغما

بدأت دولة الاحتلال التركي بشنّ هجماتها بطريقةٍ مختلفة، وأطلقت مرحلةً جديدةً من الهجمات عبر استخدامها للطائرات المسيّرة باستهدافها لعضوات منسقيّة مؤتمر ستار في إقليم الفرات؛ زهرة بركل، هَبون ملا خليل والأم أمينة ويسي في مدينة كوباني في الـ 23 من حزيران عام 2020 بطائرة مسيّرة. كما قصفت دولة الاحتلال التركي في الـ 16 من نيسان 2021 المنزل الذي مكث فيه القائد عبدالله أوجلان لمدّة أربعين يوماً عام 1979 عندما زار سوريا للمرّة الأولى والذي يقع في قرية علبلور التابعة لكوباني. نفّذت هاتين الهجمتين في مدينة كوباني التي تم اختيارها على وجه الخصوص. باغتيال قياديات مؤتمر ستار واستهداف منزل القائد عبدالله أوجلان، كشف المحتلون عن أهدافهم. ومنذ ذلك اليوم حتّى الآن تقوم باستهداف واغتيال القياديين والمرتبطين ببراديغما القائد عبدالله أوجلان. واختيار مدينة كوباني لم يكن مجرد صدفة.

لماذا بدأت مرحلة الطائرات المسيّرة من كوباني؟

في الـ 15 من أيلول عام 2014 تعرّضت روج آفا لاسيما كوباني لهجمات داعش. بعد ذلك التقى القائد عبدالله أوجلان بحزب الشعوب الديمقراطي وشقيقه محمد أوجلان في الثاني والثالث من تشرين الأول ودعا إلى النفير العام من هناك. إذ قال القائد عبدالله أوجلان آنذاك: "يجب خوض المقاومة ضد داعش حتّى النهاية. سيقاوم شعبنا الكوباني حتّى النهاية، سنقاوم ضد داعش بأي مكانٍ أو منطقةٍ وُجد فيها ولاسيما المناطق الكردية حتّى النهاية لن يتم التنازل لداعش. لا يحقّ لأحدٍ إبادة شعب. على الكرد الوقوف ضد هذه السياسة في كل مكان وإبداء مقاومة عظيمةٍ حيال داعش. فإن لم يقوموا بهذا اليوم يمكن أن يكون الوقت متأخّراً غداً".

كوباني ليست مدينةً فحسب!

بعد دعوة القائد عبدالله أوجلان للنفير العام تم تحرير كوباني التي كان يقول عنها أردوغان’ ها قد سقطت، ها هي تسقط‘في الـ 26-27 من كانون الثاني عام 2015 بمقاومةٍ وحشدٍ كبير جداً وكان هذا بدايةً لهزيمة داعش. سمح هذا الانتصار بفتح أولى الأبواب الدبلوماسية للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في العالم. كوباني وجّهت ضربة موجعة لما تُسمى بـ "دولة الخلافة" وأصبحت رمزاً وكشفت علاقات داعش بالدولة التركية. ونتيجةً لتقديم تضحيات قيّمة تم إعلان الأول من تشرين الثاني يوماً عالمياً للتضامن مع كوباني. ونتيجةً لعدم تحمّل دولة الاحتلال التركي لهذه المنجزات العظيمة بدأت أولى هجماتها الجبانة بالطائرات المسيّرة على كوباني.

متى يا ترى صُنعت أداة المجزرة هذه؟ متى اُستخدمت؟ من الذي يبيع قطعها وأجزاءها للدولة التركية؟

تجربة أداة المجزرة على الكرد

اُستخدمت الأسلحة الشبيهة بالطائرات المسيّرة (SÎHA) لأول مرّة من قبل الإمبراطورية النمساوية وأُعلنت محظورة (غير مشروعة) بموجب المعاهدة الموقّعة في مؤتمر لاهاي للسلام عام 1899. ورغم مرور مئات السنوات على ذلك فإنّ ارتكاب المجازر بحقّ المدنيين تستمر بالطرق الوحشية ذاتها. إذ تستمر الدولة التركية باستخدام الطائرات المسيّرة كأداة لارتكاب المجازر بحقّ كردستان لاسيما شمال وشرق سوريا منذ عام 2016.

بعد إعلان وزير الدفاع التركي عبر حسابه على تويتر في الثالث من أيلول عام 2016 عن دخول أولى الطائرات المسيّرة الخدمة، بدأ جيش الاحتلال التركي بانتهاج أسلوبٍ جديدٍ في هجماته ووحشيته. وقد قام الجيش التركي بتجربة أداة المجزرة هذه للمرة الأولى على الشعب الكردي. ومجزرة روبوسكي هي المثال على ذلك.

لم تصبح هجمات طائرات الدرون (Dron )، و(ÎHA) و (SÎHA) حتّى الآن قانوناً دوليّاً لا من قبل دول التحكّم بالسلاح الدولي ولا من قبل حقوق الإنسان.

ألمانيا، بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية شركاءٌ في الجريمة..

لهذا تستخدم الدولة التركية المستبدّة وسائل المجزرة هذه ضد شعوب كردستان وأهالي شمال وشرق سوريا بلا خوف ودون أي محاسبةٍ أو محاكمة. وكل هذا في ظلّ تجاهلٍ عالمي لهذه هذه المجازر ولعب دور القردة الثلاثة. ولا تلتزم هذه الدول الصمت فحسب بل تقوم أيضاً في الوقت ذاته ببيع أجزاء أدوات المجزرة هذه للدولة التركية المحتلة وتصبح بذلك شريكةً في هذه الجرائم.

وخاصةً ألمانيا التي وافقت خلال الأشهر الأولى لعام 2021 على تجارة الأسلحة مع تركيا بقيمة 8 ملايين و975 ألف يورو. وقد ظهر تعاون شركاتٍ توجد مقرّاتها في ألمانيا، بريطانيا، فرنسا، النمسا، كندا، سويسرا والولايات المتّحدة الأمريكية مع جرائم الدولة التركية. إذ يستورد المحتلّ الأجزاء الرئيسية من طائرات سيها المسيّرة من ست شركاتٍ أمريكية.

إنّهم لا يعرفون تصنيع طائرات (SÎHA) التي يفتخرون بها بل يقومون بتجميع قطعها فقط..

هذه الطائرات التي تصفها الدولة التركية بأنّها "وطنيّة ومحليّة مئة بالمئة" تُستورد محركاتها من النمسا والكاميرات والمعدّات البصرية من كندا ورؤوس صواريخها من ألمانيا. ولا تزال ألمانيا تواصل بيع رؤوس الصواريخ هذه لتركيا رغم فرض حظر للأسلحة على الدولة التركية بعد الهجمات الاحتلالية على سري كانيه وكري سبي. ورغم أنّه وبحسب قوانين هذه الدول فإنّ استخدام هذه الأسلحة والتقنيات في الحروب والهجمات التي تنتهك القانون الدولي يجعل بيعها محظوراً.

تحديد الهدف بالتزويد بالإحداثيات

تستهدف دولة الاحتلال التركي العديد من المدارس والمستشفيات والمراكز الأمنية والمجالس العسكرية ومنازل وسيارات أهالي شمال وشرق سوريا بضبط الطائرات المسيّرة وتزويدها بالإحداثيات. إذ اعتمدت عليها في هجماتها على عفرين. كما احتلّت كري سبي وسري كانيه عام 2019 بالهجمات الجوية وذلك بتزويد هذه الطائرات بالإحداثيات وشنّ هجماتٍ منسّقة. وهي لم تكتفِ بالاحتلال والتغيير الديمغرافي فها هي تستهدف أهالي شمال وشرق سوريا بالطائرات المسيّرة منذ ثلاث سنوات.

تستهدف الأبطال الذين هزموا داعش

مع بداية الأزمة السورية، أرسلت الدولة التركية مرتزقة النصرة وداعش للهجوم على أهالي شمال وشرق سوريا ومع هزيمة هؤلاء المرتزقة بدأت بالتحرك مباشرةً بذاتها. إذ يستشهد القياديون الذين لعبوا دوراً مهمّاً في هزيمة المرتزقة وأنقذوا البشرية من الظلام والإرهاب باستهدافهم بالطائرات المسيّرة العائدة للاحتلال التركي. ومن هؤلاء الشهداء؛ هَبون حلب، هبون ملا خليل، دلار حلب، سوسن بيرهات، ريناس روج، برخدان كوباني، كندال روج آفا، مزكين كوباني، مزكين بوتان، جيان تولهلدان وروج خابور. تسعى الدولة التركية التي لم تتمكّن من الانتقام لداعش بأساليب الحرب الخاصة والحرب الاحتلالية بالانتقام له بهذه الهجمات الجوية. فيما يتجاهل التحالف الدولي الذي تشكّل في المنطقة للقضاء على داعش استهداف القياديين الذين هزموا داعش وتتواطأ معها، فلماذا هذا؟

من الذي يتحكّم بالمجال الجوي لشمال وشرق سوريا؟

لاشكّ أنّ هذه الهجمات الجوية بالطائرات المسيّرة لا تشنّ بدون علم التحالف الدولي لاسيما أمريكا وروسيا. لأنهما المهيمنتان على المجال الجوي والمتحكّمتان فيها. فقد كان المجال الجوي لغرب نهر الفرات تحت سيطرة روسيا حتّى عام 2019 وشرق نهر الفرات تحت سيطرة التحالف الدولي ولاسيما أمريكا. وبعد حربي سري كانيه وكري سبي بقي الخط الحدودي الممتدّ من كري سبي إلى منبج وكوباني تحت السيطرة الروسية. وبقي المجال الجوي لإقليم الجزيرة تحت سيطرة التحالف الدولي. لكن من واجب التحالف الدولي أيضاً التحرك في تلك المناطق. إذ هناك اتُفاقٌ أمريكي روسي بعدم التواجه العسكري جويّاً وبريّاً. لذا فإنّ تحليق أي طائرةٍ تركية في سماء مناطق شمال وشرق سوريا هو بعلمٍ من التحالف الدولي وروسيا.

يُعتقلون واحداً تلوَ الآخر

لاشكّ أنّ الدولة التركية المحتلّة تتلقّى معلوماتٍ استخباراتية من عملائها وجواسيسها لتنفيذ الهجمات الجويّة المسيّرة. وقد وعد كلّ من قوات سوريا الديمقراطية (QSD) ووحدات حماية المرأة (YPJ) بالانتقام لاستشهاد قيادييها. إذ أطلقت قوات سوريا الديمقراطية ضد العملاء والجواسيس الذين تسبّبوا باستشهاد عددٍ من مقاتليها وقياديّها في الـ 31 من شهر تموز المنصرم وفي جميع أنحاء المنطقة عملية "القسم". وقد تم على إثر هذه العملية إلقاء القبض على 36 عضواً في هذه الخلايا الاستخباراتية في مدن قامشلو، تل تمر، الحسكة، الشدادي، دير الزور، الرقة، منبج وكوباني.

ستستمر عملية القسم حتّى إلقاء القبض على آخر جاسوس

إنّ الجواسيس الذين أُلقي القبض عليهم متورّطون في الهجوم الجوي الذي وقع في مدينة تل تمر في الـ 19 من آب عام 2021 وتسبّبوا باستشهاد القيادية سوسن بيرهات، عكيد كري لكي، ريناس روج ورفاقهم. كما أُلقي القبض على الجواسيس الذين تسبّبوا باستشهاد القيادية دلار حلب واثنين من رفاقها بتاريخ 20 نيسان 2022 في مدينة كوباني، والعملاء تسبّبوا باستشهاد الشهيد حجي ورفاقه بتاريخ 20 تشرين الأول عام 2021. ويُشار إلى أنّ عملية القسم التي أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية ستستمر حتّى إلقاء القبض على آخر جاسوس وعميل لأجهزة الاستخبارات التركية.

الجرائم التي نفذتها الدولة التركية عبر الطائرات المسيّرة خلال 3 أعوام

* 2020.06.23: استشهاد العضوتين في منسقية مؤتمر ستار في إقليم الفرات؛ زهرة بركل (33) عاماً وهبون ملا خليل (39) عاماً وصاحبة المنزل أمينة ويسي في هجوم جويّ تركي بطائرة مسيّرة.

* 2021.08.19: قصف الطيران المسيّر التركي مركز العلاقات العامة لمجلس تل تمر العسكري، مما أسفر عن استشهاد عضوة المجلس العسكري لوحدات حماية المرأة وعضوة المجلس العسكري لقوات سوريا الديمقراطية؛ سوسن بيرهات، والقيادي في مجلس تل تمر االعسكري عكيد كركي لكي والمقاتلَين في مجلس تل تمر العسكري روبار حسكة وسيف الله أحمد.

* 2021.08.19: استهدفت طائرة مسيّرة تركية سيارة على الطريق الواصل بين عامودا وقامشلو مما أسفر عن استشهاد القيادي في وحدات حماية الشعب ريناس روج.

* 2021.08.22: قصف الطيران المسيّر التركي منزل جرحى الحرب في مدينة قامشلو، مما أسفر عن إصابة المقاتل جكوار زَرك المعروف باسم "غوري رش" والذي كان قد أُصيب في الحرب ضد داعش.

* 2021.10.20: استهدف الطيران المسيّر التركي سيارةً في مركز مدينة كوباني.

* 2021.10.23 استهدفت طائرة مسيّرة تركية سيارةً على طريقٍ جنوب مدينة كوباني، مما أسفر عن استشهاد ثلاثة مقاتلين من وحدات حماية الشعب كانوا يتوجّهون من سرين إلى مستشفى كوباني وهم؛ هوزان قامشلو، كلي حلب وآمد عفرين.

* 2021.11.09: استهدفت مسيّرة تركية سيارة في حي الهلالية في مدينة قامشلو، مما أسفر عن استشهاد الوطني الكردي في مدينة قامشلو يوسف كلو وحفيديه الاثنين مظلوم كلو ومحمد كلو.

* 2021.11.25: قصف الطيران المسيّر التركي مركز الشبيبة الثورية في مدينة كوباني، مما أسفر عن استشهاد نوجيان أوجلان، فيان كوباني، روجين أحمد عيسى، مرهف خليل إبراهيم، وليد محمد منلا حسين ومسعود إبراهيم.

* 2022.01.12: قصفت مسيّرة تركية منزلاً في قرية فاتسا في عين عيسى، مما خلّف أضراراً مادية.

* 2022.02.02: قصف الطيران المسيّر التركي قرية قصر موسى في التابعة لناحية عين عيسى، مما خلّف أضراراً مادية.

* 2022.02.05: استهدفت طائرة مسيّرة تركية منزلاً في قرية أم العدس شمال منبج، مما أسفر خلّف أضراراً مادية.

* 2022.02.05: استهدفت طائرة مسيّرة تركية منزلاً في قرية البيلونية في مقاطعة الشهباء مما ألحق أضراراً ماديّة بالمنزل.

* 2022.02.09: قصف الطيران المسيّر التركي قرية عرب حسن التابعة لمدينة منبج، مما خلّف أضراراً مادية.

*2022.02.09: استهدفت طائرة مسيّرة تركية سيارةً في قرية البهيرة التابعة لناحية عامودا، مما أسفر عن استشهاد الطفل محمد علي كلاح البالغ (11) عاماً من العمر وإصابة الطفل ماهر عيسى كلاح البالغ (13) عاماً والمدرّس في القرية عمر خاني البالغ (40) عاماً وعلاء جدو أحمد البالغ (25) عاماً من العمر.

* 2022.02.27: استهدف الطيران المسيّر التركي ناحية تل رفعت في مقاطعة الشهباء، مما خلّف أضراراً مادية.

* 2022.03.15: استهدف الطيران المسيّر التركي ناحية تل رفعت في مقاطعة الشهباء مرةً أخرى، مما خلّف أيضاً أضراراً مادية.

* 2022.03.16: استهدفت مسيّرة تركية سيارةً في قرية هوشان التابعة لناحية عين عيسى، مما أسفر عن تضرّر السيارة.

* 2022.04.01: استهدفت مسيّرة تركية سيارةً تابعة لقوات واجب الدفاع الذاتي، مما أسفر عن استشهاد المقاتل درار جمعة حمزة وإصابة الفنان فرهاد مردي وشخص آخر.

* 2022.04.03: استهدفت مسيّرة تركية سيارة على الطريق الواصل بين تل تمر والحسكة، مما أسفر عن إصابة عضو المجلس العسكري السرياني؛ آورَم ماروكي ومترجم.

* 2022.04.04: استهدف الطيران المسيّر التركي مركز قوى الأمن الداخلي في ناحية زركان مما أسفر عن إصابة ثلاثة أعضاء من قوى الأمن.

* 2022.04.08: قصفت طائرة مسيّرة تركية منزلاً في ريف ناحية زركان التابعة لمقاطعة الحسكة، مما أسفر عن إصابة ثلاثة مواطنين بينهم امرأة.

* 2022.04.09: قصف الطيران المسيّر التركي قرية تل كبس التابعة لناحية الدرباسيه، مما خلّف أضراراً مادية.

* 2022.04.16: قُصفت قرية تل طويل التابعة لناحية تل تمر مما أسفر عن إصابة عضو من قوات الناطورة

* 2022.04.20: استهدفت مسيّرة تركية سيارة على الطريق الواصل بين قريتي إيديق وتوخت التابعتين لمدنية كوباني، مما أسفر عن استشهاد ثلاثة مقاتلين في وحدات حماية الشعب.

* 2022.04.21: قصفت مسيّرة تركية قرية تل جمشيد التابعة لناحية تل تمر مما أسفر عن إصابة ثلاثة مواطنين.

* 2022.04.22: استهدفت مسيّرة تركية سيارة في قرية أم البراميل التابعة لناحية عين عيسى مما خلّف أضراراً مادية.

* 2022.04.24: استهدفت مسيّرة تركية نقطة لقوات حكومة دمشق في قرية زور مغار التابعة لكوباني مما خلّف أضراراً مادية.

* 2022.04.24: قصف الطيران المسيّر التركي قرية المحسنلي التابعة لمنبج، مما خلّف أضراراً مادية.

* 2022.04.27: قصف الطيران المسيّر التركي الجبهات الواقعة جنوب مدينة منبج، مما خلّف أضراراً مادية.

* 2022.05.11: استهدفت طائرة مسيّرة تركية سيارة على طريق حلب، مما أسفر عن استشهاد الوطني الذي يعود أصله إلى باكور كردستان أكرم أوستك.

* 2022.05.11: قصف الطيران المسيّر التركي مركز مدينة كوباني مما خلّف أضراراً مادية.

* 2022.05.30: استهدفت الدولة التركية المحتلة سيارة في مدينة قامشلو بطائرة مسيّرة مسلّحة مما أسفر عن استشهاد المقاتلة في وحدات حماية المرأة مزكين بوتان والوطني الكردي كسرى ملك وإصابة المقاتلتين في وحدات حماية المرأة دجلة جودي وهيفيدار درباسيه بجروحٍ بالغة.

* 2022.06.01: استهدفت طائرة مسيّرة عيادة طبيّة في ناحية تل رفعت مما خلّف أضراراً مادية.

* 2022.06.09: قصفت مسيّرة تركية موقعاً قرب مزار الشهيد دليل ساروخان في مدينة قامشلو مما أسفر عن إصابة خمسة مواطنين.

* 2022.06.27: قصفت مسيّرة تركية منطقة شيخلر التابعة لكوباني مما خلّف أضراراً مادية.

* 2022.06.28: استهدف الطيران المسيّر التركي سيّارةً في قرية خان سري التابعة لديريك.

* 2022.06.28: استهدفت مسيّرة تركية منزل مواطن في ناحية تل رفعت مما خلّف أضراراً مادية.

* 2022.07.02: استهدفت مسيّرة تركية سيارة في قرية تل سمن التابعة لمدينة الرقة مما أسفر عن استشهاد القادية في وحدات حماية المرأة مزكين كوباني ووقوع إصابات.

* 2022.07.18: قصف الطيران المسيّر التركي ناحية تل رفعت في مقاطعة الشهباء.

* 2022.07.19: استهدفت طائرة مسيّرة تركية ناحية تل رفعت مرّةً أخرى مما أسفر عن إصابة اثنين من عناصر حكومة دمشق.

* 2022.07.21: قصف الطيران المسيّر التركي مدينة كوباني مرتين مما أسفر عن استشهاد القياديين برخدان كوباني وكندال روج آفا.

* 2022.07.22: استهدفت مسيّرة تركية سيارة على الطريق الواصل بين قامشلو وتربسبيه، مما أسفر عن استشهاد القيادية في قوات مكافحة الإرهاب؛ جيان تولهلدان، القيادية في وحدات حماية المرأة روج خابور والعضوة في قوات مكافحة الإرهاب بارين بوتان.

* 2022.07.28: استهدفت الطائرات المسيّرة المسلّحة التركية سيارةً لقوى الأمن الداخلي في عين عيسى وهم على رأس عملهم مما أسفر عن استشهاد أعضاء قوى الأمن الداخلي؛ بشار محمد علي بوزان وجيهان محمد مصطفى وسارة محمد الحسين وسلمى علي مصطفى.

(ر)

ANHA