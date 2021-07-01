حصيلة شهر من انتهاكات وقصف الاحتلال التركي ومرتزقته على قرى منبج الآهلة بالسكان

ونشر المركز الإعلامي لمجلس منبج العسكري حصيلة الانتهاكات التركية على القرى الواقعة على خطوط التماس مع الاحتلال التركي شمال وغرب المدينة خلال شهر حزيران/يونيو المنصرم.

وقال المركز الإعلامي في الحصيلة بأن 21 قرية من قرى منبج المحاذية لخطوط التماس تعرضت للقصف بقذائف ومدافع الهاون والأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وذكر المركز بأن مصدر القصف كان من القواعد التركية في المناطق السورية المحتلة قبالة مناطق انتشار مجلس منبج العسكري على خط نهر الساجور، كقاعدة التوخار، الشيخ ناصر، الياشلي، قيراطة وكربجلي.

وبحسب الحصيلة فإن الاحتلال التركي تعمد بشكل يومي قصف القرى المأهولة بالسكان أثناء ساعات الليل وساعات الصباح الباكرة وبشكل عشوائي.

وكشفت الحصيلة سقوط 177 قذيفة هاون على القرى الحدودية، تسببت بخسائر مادية واسعة وأدت إلى هلاك 27 رأساً من الغنم وإلحاق أضرار في منازل المدنيين، ونشر حالة من الخوف لدى السكان، وأجبرت البعض على ترك منازلهم.

كما قال المركز الإعلامي بأن مقاتلي مجلس منبج العسكري تمكنوا من إحباط عملية تسلل إلى نقاط مقاتلي المجلس في قرية التوخار وعلى إثرها اندلعت اشتباكات قوية قتل بنتيجتها 4 من المتسللين يوم الـ23 من حزيران المنصرم.

إضافة إلى إحباط مقاتلي مجلس الباب العسكري عملية تسلل في قرية كاوكلي شمال شرقي مدينة الباب، ما أسفر عن اندلاع معارك قتل بنتيجتها 3 من المرتزقة وأصيب اثنان آخران.

وتحدث المركز الإعلامي أيضاً عن تدمير دبابة لجيش الاحتلال التركي حاولت التقدم إلى قرية الجات شمال شرقي منبج تحت غطاء القصف المدفعي يوم الـ 28 من شهر حزيران/يونيو المنصرم.

وأشار إلى أن انتهاكات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على القرى الآهلة بالسكان على طول خطة جبهة الساجور من قرية الهوشرية حتى قرية البوغاز تزداد حدة كل يوم.

(س ع/ج)

ANHA