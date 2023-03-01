حصيلة شهر من الهجمات الاحتلاليّة على إقليم عفرين

واصلت دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها شنّ هجماتهما على مقاطعة عفرين والشهباء، رغم كارثة الزلزال.

وقصفت دولة الاحتلال خلال شهر شباط المنصرم، القرى والنواحي التابعة للمقاطعة 97 مرّة.

أما القرى التي تعرّضت للقصف فهي:

"سموقة، تل مضيق، سدّ الشهباء، شيخ عيسى، حربل، بيلونية، كفر ناصح، مرعناز، الوحشيّة، تل رفعت، خراب شمس، كلوتيه".

وقصفت دولة الاحتلال التركي في السادس عشر من الشهر بلدة تل رفعت بست قذائف هاون، ما أسفر عن استشهاد المواطن يوسف عبد البالغ (70 عاماً) من العمر وإصابة المواطن شيخ طه عبد الفتاح البالغ (50) عاماً من العمر.

(ر)

ANHA