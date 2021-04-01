حصيلة قصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته لمنطقتي عفرين والشهباء خلال شهر آذار

وفيما يلي حصيلة عمليات القصف التي نفذها جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في ناحيتي شرا وشيراوا في عفرين وقرى الشهباء.

في 1 آذار 2021 قصفت قوات الاحتلال ومرتزقتها قرى سموقا والمالكية في الشهباء وشيراوا. كما حلّقت طائرات استطلاع في سماء المنطقة.

في 2 آذار 2021 قصفت قوات الاحتلال ومرتزقتها قرى حربل وتل مضيف ومرعناز والمالكية وشوارغة في الشهباء وشيراوا.

في 3 آذار 2021 قصفت قوات الاحتلال ومرتزقتها قرى عين دقنة وعلقمية ومرعناز والمالكية وشوارغة ومات ماراش في الشهباء وشيراوا. فيما حلّقت طائرات الاستطلاع في سماء المنطقة.

في 4 آذار 2021 قصفت قوات الاحتلال ومرتزقتها قرى بيلونية، وشيخ عيسى، حربل، تل مضيف، مرعناز، المالكية، علقمية، تنبه، تل الشهيد خابور في الشهباء وشيراوا. وسقطت 20 قذيفة دبابة و155 قذيفة مدفع على المنطقة.

في 5 آذار 2021 قصفت قوات الاحتلال ومرتزقتها قرى بيلونية، سموقا، تل جيجان، وشيخ عيسى، حربل، تل مضيف، مرعناز، المالكية، علقمية، وشوارغة تنبه، تل الشهيد خابور في الشهباء وشيراوا، فيما حلّقت طائرات الاستطلاع في سماء المنطقة.

في 6 آذار 2021 قصفت قوات الاحتلال ومرتزقتها شيخ عيسى، تل مضيق، وحشين، سموقا، مرعناز، شوارغة، تنب، شوغانكي، كفر نيي. في الشهباء وشيراوا، فيما حلّقت طائرات الاستطلاع في سماء المنطقة.

في 7 آذار 2021 قصفت قوات الاحتلال ومرتزقتها قرى زوينة، حربل، شيخ عيسى، عين دقنة، تل كيرا، مرعناز، شوغانكي في الشهاء وشيراوا، فيما حلّقت طائرات الاستطلاع في سماء المنطقة.

في 8 آذار 2021 قصفت قوات الاحتلال ومرتزقتها قرى، حربل، سموقا، تل مضيف، مرعناز، المالكية، في الشهباء وشيراوا، فيما حلّقت طائرات الاستطلاع في سماء المنطقة.

في 9 آذار 2021 قصفت قوات الاحتلال ومرتزقتها قرى في عين دقنة، أم الحوش، تل ماراشن المالكية ومرعناز، في الشهباء وشيراوا، فيما حلّقت طائرات الاستطلاع في سماء المنطقة.

في 10 آذار 2021 قصفت قوات الاحتلال ومرتزقتها قرى عين دقنة، منخ، بيلونية، مرعناز، المالكية، علقمية، في الشهباء وشيراوا، فيما حلّقت طائرات الاستطلاع في سماء المنطقة.

في 11 آذار 2021 قصفت قوات الاحتلال ومرتزقتها قرى، حربل، مياسة، تنب، مرعناز، المالكية، علقمية، وشوارغة والإرشادية في الشهباء وشيراوا، فيما حلّقت طائرات الاستطلاع في سماء المنطقة.

في 12 آذار 2021 قصفت قوات الاحتلال ومرتزقتها قرى مرعناز تنب وشوارغة في الشهباء وشيراوا، فيما حلّقت طائرات الاستطلاع في سماء المنطقة.

في 13 آذار 2021 قصفت قوات الاحتلال ومرتزقتها قرى تل مضيق، عين دقنة، بيلونية، قنطري، مرعناز، شوارغة، علقمية في الشهباء وشيراوا، فيما حلّقت طائرات الاستطلاع في سماء المنطقة.

في 14 آذار 2021 قصفت قوات الاحتلال ومرتزقتها عين دقنة، حربل، بيلونية، مرعناز في الشهباء وشيراوا.

في 15 آذار 2021 قصفت قوات الاحتلال ومرتزقتها قرى عين دقنة، بيلونية، مرعناز، مالكية، شوارغة في الشهباء وشيراوا، فيما حلّقت طائرات الاستطلاع في سماء المنطقة.

في 16 آذار 2021 قصفت قوات الاحتلال ومرتزقتها مناطق الشهباء وشيراوا على مدار الليل والنهار.

في 17 آذار 2021 قصفت قوات الاحتلال ومرتزقتها قرى حربل، عين دقنة، منخ، بيلونية، مرعناز، المالكية، وشوارغة ومياسة في الشهباء وشيراوا، فيما حلّقت طائرات الاستطلاع في سماء المنطقة.

في 18 آذار 2021 قصفت قوات الاحتلال ومرتزقتها قرى عين دقنة، تل مضيق، مرعناز، علقمية، المايكية، تنب، شوارغا، تل ماراش في الشهباء وشيراوا.

في 19 آذار 2021 قصفت قوات الاحتلال ومرتزقتها قرى رادار، زوينة، شوارغا، المالكية، مرغناز، تنب، تال ماراش، كيلين مياسا، وسوغانكي في الشهباء وشيراوا.

في 20 آذار 2021 قصفت قوات الاحتلال ومرتزقتها قرى عين دقنة، تل الشهيد فاروق، تلة كيرا، زوينة، تل مضيق، علقمية، تات ماراش، شوارغة، مرعناز، سوغانكي، بيني، ديرجميل، الإرشادية، كفر ني، في الشهباء وشيراوا، فيما حلّقت طائرات الاستطلاع في سماء المنطقة.

في 21 آذار 2021 قصفت قوات الاحتلال ومرتزقتها قرى تل مضيق، سموقا، مرعناز، شوارغا، تنب، مالكية، وبيني في الشهباء وشيراوا.

في 22 آذار 2021 قصفت قوات الاحتلال ومرتزقتها قرى تل رفعت، تل مضيقن تل جيجان ومرعناز. في الشهباء وشيراوا.

في 23 آذار 2021 قصفت قوات الاحتلال ومرتزقتها حربل، عين دقنة، تل خودي، مشرفية، تل جيجان، مرعناز، مالكية، شوارغا، تات ماراش في الشهباء وشيراوا.

في 24 آذار 2021 قصفت قوات الاحتلال ومرتزقتها قرى عين دقنة، حربل، سموقا، تل مضيق، مشرفية، مالكية نوتات ماراش في الشهباء وشيراوا، فيما حلّقت طائرات الاستطلاع في سماء المنطقة.

في 25 آذار 2021 قصفت قوات الاحتلال ومرتزقتها قرى سموقا، عين دقنة، منخ، مرعناز، المالكية والمفرق في الشهباء وشيراوا.

في 26 آذار 2021 قصفت قوات الاحتلال ومرتزقتها قرى سموقا، مالكية، مرعناز، تنب، في الشهباء وشيراوا، فيما حلّقت طائرات الاستطلاع في سماء المنطقة.

في 27 آذار 2021 قصفت قوات الاحتلال ومرتزقتها قرى مرعناز، وزفيانة في الشهباء وشيراوا، فيما حلّقت طائرات الاستطلاع في سماء المنطقة.

في 28 آذار 2021 قصفت قوات الاحتلال ومرتزقتها قرى تل مضيق، مرعناز، في الشهباء وشيراوا، فيما حلّقت طائرات الاستطلاع في سماء المنطقة.

في 29 آذار 2021 قصفت قوات الاحتلال ومرتزقتها قرى تل مضيق، عين دقنة، تل جيجان، ساني، سد الشهبا، زوينة، كلوتة، سوخانكي في الشهباء وشيراوا، فيما حلّقت طائرات الاستطلاع في سماء المنطقة.

في 30 آذار 2021 قصفت قوات الاحتلال ومرتزقتها قرى عين دقنة، بيلونية، حربل، سموقا، تل رفعت، مرعناز، علقمية، تلة الشهيد خابور في الشهباء وشيراوا، فيما حلّقت طائرات الاستطلاع في سماء المنطقة.

في 31 آذار 2021 قصفت قوات الاحتلال ومرتزقتها قرى مرعناز، عين دقنة، بيلونية، تل خودين، زوينة، سموقا، تل الشهيد خابور، مالكية، علقمية وشوارغة في الشهباء وشيراوا، فيما حلّقت طائرات الاستطلاع في سماء المنطقة.

في 1 نيسان 2021 قصفت قوات الاحتلال ومرتزقتها قرى عين دقنة وشوارغا في الشهباء وشيراوا، فيما حلّقت طائرات الاستطلاع في سماء المنطقة.