حصيلة جرائم الاحتلال التركي ومرتزقته خلال شهر شباط في عفرين المحتلة

رصدت وكالتنا جرائم جيش الاحتلال التركي ومرتزقته وجهاز استخباراته (MIT) بحق أهالي عفرين وطبيعتها، خلال شهر شباط الفائت، عبر عمليات الاختطاف وقطع أشجار الزيتون و الأشجار الحراجية.

اختطاف أكثر من 36 مواطناً بينهم 7 نساء

حيث اختطف الاحتلال التركي ومرتزقته 36 مواطناً بينهم 7 نساء، عرف منهم "علي عرب ـ فوزي محمد مسلم ـ ثريا زوجة علي عرب ـ أمينة زوجة فوزي مسلم ـ فيدان مسلم ـ إينجا مسلم ـ شيخ موس بكر ـ عمر خالد ـ عمر حمو ـ صلاح عربو ـ فريدة جميل ـ حنيف وحيد ـ رشيد شكري سيدو ـ مصطفى عبدو حسين (29 عاماً) ـ كريمة مصطفى حسين (22 عاماً) ـ مريم عبد الرحمن علي (21 عاماً) ـ هشيار كمال عبدي ـ آذاد عارف بلال ـ موسى البطوشي (30 عاماً) ـ نضال عمر (31 عاماً) ـ باشل كرمشك (25 عاماً) ـ ريبر عثمان (40 عاماً)".

قطع أكثر من 5 آلاف شجرة زيتون وأشجار حراجية

وقطع الاحتلال التركي ومرتزقته خلال الشهر الفائت أكثر من 5 آلاف شجرة زيتون وأشجار متنوعة وأشجار حراجية، عائدة ملكيتها للمواطنين، "عماد محمد ـ بطال بطال ـ نورس خليل ـ محمد حميد عيسى ـ سعيد حسين ـ عزيز أمين ـ محمد خليل ـ محمد خالد كله خيري ـ محمد عثمان كله خيري ـ نبو محمد كله خيري ـ عمر بشير كله خيري ـ أحمد محمود كله خيري ـ خليل نبو كله خيري ـ زهير خالد كله خيري ـ عثمان نبو كله خيري ـ محمد حسن حج ناصرو ـ محمد كمال حسن ـ حج ناصرو حسن ـ عدنان سليمان حسن ـ أدهم محمد خليل ـ عزت أوسو ـ سعيد بحري".

العمل على إنشاء 3 مستوطنات في عفرين المحتلة

تستمر دولة الاحتلال التركي في إنشاء المستوطنات بدعم وتمويل من قبل منظمات خليجية وفلسطينية إخوانية، بهدف توطين عوائل المرتزقة ومواطنين من مختلف المناطق السورية، بهدف تغيير ديمغرافية عفرين.

وفي ناحية شيه يعمل مرتزقة الاحتلال التركي على إنشاء قرية قطرية 2، بحجة إيواء المتضررين من الزلزال الذي ضرب المنطقة في 6 شباط الفائت.

وفي قرية قره تبه في ناحية شرا، نصب الاحتلال التركي خيماً تمهيداً لإنشاء مستوطنة فيها، وذلك لتوطين عوائل المرتزقة فيها، وفي ناحية جندريسه نصب الخيم تمهيداً لإنشاء مستوطنة على طريق جندريسه ـ عفرين.

جرائم بحق المواقع الأثرية

وفي إطار طمس هوية عفرين المحتلة، أقدم مرتزقة الاحتلال التركي على نبش وحفر تل ترندة الأثري بهدف سرقة القطع الأثرية وطمس هوية المنطقة الأساسية.

نهب وسرقة ممتلكات الأهالي

ومنذ الزلزال الذي ضرب باكور (شمال كردستان) وتركيا ومناطق شمال وشرق سوريا، يستمر الاحتلال التركي ومرتزقته بنهب وسرقة ممتلكات الأهالي والاستيلاء على المساعدات التي قدمتها المنظمات والجمعيات للمتضررين من الزلزال الكبير الذي ضرب المنطقة.

ولم يقدم الاحتلال التركي ومرتزقته المساعدات للمتضررين من الزلزال، بل عمدوا إلى إنقاذ عوائل المرتزقة والمستوطنين، وعدم مساعدة السكان الأصليين وإخراجهم من تحت الأنقاض.

ويتقاسم مرتزقة الاحتلال التركي المنازل التي دمرها الزلزال حيث منعوا الأهالي من الاقتراب منها بهدف سرقة محتوياتها.

كما فرض مرتزقة الاحتلال التركي الإتاوات على أصحاب الجرارات الزراعية والسيارات في ناحية راجو، وصلت إلى 400 ليرة تركية شهرياً.

(ف)

ANHA